Calciomercato chiuso, doppio colpo per il Lecce: ecco Venuti e Meccariello. Lunedì ancora abbonamenti allo stadio

Si chiude con un doppio colpo per la difesa il calciomercato del Lecce: last minute, all’ultimo giorno di trattative, approdano in Salento il forte centrale Biagio Meccariello e Lorenzo Venuti. Il Direttore Sportivo Mauro Meluso ha quindi concluso il suo lavoro in entrata, dopo aver ufficializzato ieri le firme di bomber La Mantia e dell’esperto centrocampista Scavone.

Con gli arrivi di Meccariello e Venuti il Lecce completa il pacchetto offensivo, già rinforzato con gli ingaggi di Fiamozzi, Calderoni, Riccardi e Lucioni: la cerniera difensiva, adesso, si candida ed essere una delle più impenetrabili della cadetteria.

Sfumato, quindi, l’ingaggio di Arlind Ajeti: per il nazionale albanese del Torino ieri sembrava praticamente fatta, poi l’inserimento nelle trattative del Perugia ha fatto tentennare il ragazzo.

Le carriere

Meccariello, nato a Benevento nel 1991, è cresciuto con la maglia dei dilettanti della Viribus Unitis: in carriera veste le maglie di Andria e Ternana, dove gioca per cinque anni e si consacra in Serie B. In terra umbra nella stagione 2016/17 diventa uno dei pretoriani di mister Fabio Liverani: titolare inamovibile, contribuisce non poco alla salvezza dei rossoverdi. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Brescia: in totale in cadetteria colleziona 142 gettoni di presenza.

Lorenzo Venuti, nato Incisa in Val d’Arno nel 1995, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e del Pescara: nel 2015 debutta in B con la casacca del Brescia dove colleziona 27 presenze. Nelle ultime due stagioni ha spinto il Benevento in Serie A: titolare inamovibile in cadetteria, lo scorso anno ha disputato 31 partite in massima serie. Praticamente un punto fisso nella difesa sannita.

Rientrato dal prestito, la Fiorentina ha deciso di cederlo in prestito al Lecce: porta in dote 67 gettoni di presenza in B. Si tratta di un vero jolly per il pacchetto difensivo dal momento che Venuti nasce terzino destro, ma può giocare anche sull’out mancino e nel cuore della difesa.

A margine, da registrare un’altra operazione conclusa con il club Viola, quello relativo alll’arrivo in prestito dalla del giovanissimo Kevin Bric (cl. 2001): trequartista, si inserirà nella Primavera giallorossa.

Gli esuberi

Sul fronte delle uscite, sempre nel reparto difensivo si registrano alcune novità: il giovane Luka Dumancic, terzino sinistro prelevato poche settimane fa dall’Albalonga, è stato ceduto in prestito alla Juve Stabia in Serie C, dove potrà crescere e affinarsi dopo l’avvio di carriera in D.

Non solo: saluta anche Matteo Legittimo che passa a titolo definitivo al Cosenza del DS Trinchera dove tornerà ad allenarsi agli ordini di Piero Braglia.

Ora non resta che sfoltire la rosa con gli elementi in più che, a questo punto, saranno piazzati in Serie C (il mercato della Lega Pro chiuderà tra una settimana). In uscita ci sono i vari Pacilli, Doumbia, Gambardella, un difensore di troppo, e uno tra Tsonev e Armellino. Salta, a questo punto, l’ingaggio di Cesare Bovo.

Seconda ‘Notte da Lupi’

Infine, dopo il successo dello scorso 31 luglio, l’US Lecce ha deciso di riproporre una tappa speciale della campagna abbonamenti itinerante. Per la seconda volta, lunedì 20 agosto dalle ore 19.00 e fino alle ore 01.00 i tifosi giallorossi avranno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento (al momento siamo a quota 5.920) direttamente sul terreno di gioco del Via del Mare, dove ci sarà la presenza del vicepresidente Corrado Liguori, di mister Fabio Liverani e di alcuni giocatori. L’accesso sarà consentito (Porta n. 2) a chi sottoscriverà l’abbonamento ed anche ad un “già abbonato” che porta uno o più nuovi tifosi da far abbondare.

A bordo campo sarà presente uno stand, a cura di Salentinamente, con i prodotti ufficiali M908 ed un wall personalizzato dell’evento per i selfie. Salentinamente regalerà una t-shirt “oBiettivo centrato” a tutti coloro i quali acquisteranno la nuova maglia da gioco. Chiurazzi omaggierà coloro i quali sottoscriveranno l’abbonamento di una gassosa giallorossa.

Ultima modifica: 17 agosto 2018 20:18