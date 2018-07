Lecce, il ritorno di Chiricò: “Fatto cazzate in passato e mi scuso con tutti. Voglio dare una svolta alla mia vita con questa maglia”

Insieme alla sua oggi era in programma anche la presentazione di un altro nuovo acquisto della società di “Via Costadura” ma, inevitabilmente, tutte le attenzioni erano concentrate su di lui, Chiricò Cosimo detto Mino, esterno mancino classe ’91, lasciatosi non propriamente bene con i tifosi giallorossi alcuni anni fa, quando, all’indomani della gara contro il Carpi, invece di presentarsi all’ultimo allenamento, preferì andare in piscina e scattare qualche selfie con gli amici e di postarli sui social. Questo i supporter non glielo hanno perdonato, ma adesso è tutta un’altra storia, il nostro ha fatto ritorno tra le file della compagine salentina voglioso di dimostrare, soprattutto sul campo il proprio pentimento.

“Siamo qui oggi per presentare due nuovi giocatori. Uno è una vecchia conoscenza, l’altro, Thom una nuova acquisizione fatta a maggio”, ha affermato il Direttore Sportivo Mauro Meluso.

“Oggi più che mai parlerò in prima persona, soprattutto per quel che riguarda Mino, la cui acquisizione ha creato qualche discussione, penso dover spiegare maggiormente cosa mi ha portato a questa scelta e mi sembra doveroso accollarmi tutta la responsabilità. L’acquisto di Chiricò è stata un’occasione, aveva solo sei mesi di contratto con il Cesena e abbiamo iniziato a trattare con lui da febbraio, dal momento in cui i regolamenti ce lo hanno consentito. Si è compiuta un’acquisizione sia patrimoniale che tecnica; è arrivato a parametro zero, c’era questa opportunità e ho perseguito la strada con convinzione.

“Ringrazio la società e il direttore per avermi dato la possibilità di vestire nuovamente la maglia del Lecce. Per quel che riguarda il passato so di aver fatto cazzate, ero giovane, un ragazzino e non mi rendevo conto che sarebbe potuto succedere tutto ciò. Nel corso del tempo ci sono stati avvenimenti personali che mi hanno fatto crescere e mi sento di dire che adesso sono un uomo”, ha chiosato il calciatore che immediatamente ha trattato l’argomento, per così dire, dolente.

“Sono pronto a ripartire e vorrei farlo alla grande. Chiedo personalmente scusa a tutte le persone che erano presenti alla gara con il Carpi e che hanno sofferto per quel risultato. Ho 26 anni e voglio dare una svolta alla mia vita e lo voglio fare con questa maglia.

Quando ho firmato il contratto sapevo a quello che andavo incontro, ero consapevole di tutto, per quel che riguarda il campo scenderò con grandissima determinazione, poi, ciò che avviene fuori sono altre situazioni.

Mi sono messo totalmente a disposizione del mister con sacrificio, quello di agire dietro alle punte è un ruolo nuovo e ho voglia di fare bene.

Ripeto, ho fatto cazzate, me ne assumo pienamente la responsabilità, ora mi sento cambiato e mi sento diverso e voglio dimostrarlo ai tifosi. In ritiro ho trovato persone fantastiche, un gruppo molto compatto, ho chiarito con Ciccio Cosenza e Checco Lepore, ma non voglio coinvolgere persone che non hanno nulla a che fare con il passato. Gli errori li ho fatti io e devo essere io a risolvere questa situazione.

Con Pippo (Falco n.d.r.) c’è un rapporto molto forte è un ragazzo con grandissimo talento e sono certo che anche lui si farà perdonare e mi ha confidato che appena si è avuta la possibilità di tornare a Lecce lo ha fatto con piacere”.

Dopo il calciatore salentino, poi, si è svolta la presentazione di Thom Haye, 23enne centrocampista olandese, cresciuto nelle giovanili dell’Az Alkmaar e aggregato nella prima squadra olandese un anno prima della partenza di un salentino Doc, Cristiano Pellè, che ha conosciuto personalmente.

“La trattativa in questo caso è stata particolarmente laboriosa perché in Olanda ci sono schemi contrattuali particolari, è stata lunga, ma proficua.

Aggregato in squadra si è inserito molto bene dal punto di vista umano e tecnico tattico, è una grandissima risorsa presa a parametro zero e la sua grande voglia di venire a giocare in Italia ha fatto sì che si riuscisse ad acquisire un giocatore dalle indubbie caratteristiche tecniche. Avrà bisogno di rodaggio, ma si è già integrato sia tecnicamente che umanamente con i compagni” ha dichiarato nel corso della presentazione Meluso.

“Sono molto contento per questa nuova possibilità, vorrei dimostrare il mio valore al Lecce e all’Italia, mi piace il calcio italiano. Qui il modo di giocare è diverso rispetto all’Olanda, ma mi trovo già a mio agio.

Un calciatore a cui mi ispiro? Certamente Kakà sia quando giocava nel Milan che negli anni di Madrid dove era un po’ in fase calante”.

Infine la parola è tornata nuovamente al responsabile del mercato per gli ultimo aggiornamenti in materia di trattative in corso

“Vigorito atterrerà oggi a Roma proveniente dal Canada; a meno che non abbia avuto ripensamenti nel corso del volo, la trattativa per il suo passaggio da noi è conclusa.

Abbiamo una rosa abbastanza ampia bisogna sfoltire e pensare ad alcune cessioni. Ci sono 5/6 calciatori sul piede di partenza.

Da qui al 18 agosto qualcosina ancora faremo, anche in base alle uscite. A ogni modo servirebbero un difensore centrale in quanto Riccardi si sta riprendendo dall’infortunio e Lucioni terminerà di scontare la squalifica a metà ottobre. Un altro tassello di cui ci sarebbe bisogno è quello del centrocampista centrale per consentire ad Arrigoni di rifiatare e di una prima punta, anche se in avanti, ma di questo sono molto contento, c’è grandissima abbondanza.

Armellino per noi è importante, ma se qualcuno è fortemente interessato a lui potremmo ragionare su un’eventuale cessione.

Il mercato è condizionato molto dai problemi legali, soprattutto per quel che riguarda la Serie C ed è abbastanza fermo.

Per quel che riguarda Caturano ritengo sia una punta da Serie B, ma se dovessero chiederlo valuteremo la situazione, per facilitare la trattativa saremmo anche disposti a cederlo in prestito, ma non a partecipare a una parte del suo ingaggio”.

Intanto, dopo la vittoria ai danni della Virtus Francavilla, la Feralpisalò ha superato il primo turno di Coppa italia e sarà lei a sfidare il Lecce nella gara che sancirà l’esordio ufficiale dei ragazzi di mister Liverani.

Ultima modifica: 31 luglio 2018 16:37