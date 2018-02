San Valentino con i quarti di Coppa Italia tra Lecce e Cosenza: Pacilli titolare? Le probabili formazioni e la diretta tv

Per un pomeriggio campionato messo da parte: per il Lecce è un San Valentino di Coppa, con i quarti di finale della competizione di categoria in programma questo pomeriggio allo stadio “Via del Mare” contro il Cosenza. Un match importante per la comitiva giallorossa che punta ad arrivare quanto più lontana possibile nella Coppa di Serie C, forte di una squadra attrezzata per farlo, anche nei suoi ricambi.

Inevitabile il turnover per il tecnico Fabio Liverani che non perde di vista il difficile impegno di campionato di domenica prossima in trasferta contro la Sicula Leonzio: spazio, allora, a chi gioca di meno, alle così dette seconde linee, ma non mancheranno i pezzi da novanta.

Le scelte dei giallorossi

E poi ci sono le assenze: lo staff tecnico, infatti, deve fare i conti non solo con l’indisponibilità dello squalificato Armellino, ma anche degli acciaccati Tabanelli, Lepore e Tsonev. In porta, allora, spazio al salentino doc Chironi, mentre per la difesa si fanno spazio Ciancio, Marino, Legittimo e Valeri; in mediana il ruolo di playmaker sarà affidato a Megelaitis, affiancato da Selasi e di Mancosu (Lezzi con è con la febbre). Per la trequarti, invece, si fa strada l’ipotesi Pacilli: il calciatore abruzzese, finito fuori dalla lista degli over per il campionato, può giocare solo in Coppa e per questo già oggi è pronto a tornare protagonista; in attacco spazio al duo Persano-Caturano, con quest’ultimo che ha necessità di ritrovare il campo dopo due panchine di fila.

I lupi di Braglia

Dall’altra parte di sarà il Cosenza allenato dall’ex Piero Braglia: i lupi silani domenica scorsa hanno sfiorato il colpaccio al “Massimino” di Catania, “regalando” comunque al Lecce un 2 a 2 che ha permesso ai salentini di allungare in classifica. Una squadra in forma, una squadra forte quella calabrese che dopo la sconfitta in Salento in campionato, cercherà oggi la sua vendetta per approdare in semifinale dopo aver eliminato un’altra big, il Trapani.

3-5-2 allora con Zommers; Idda, Camigliano, Pasqualoni; Corsi, Loviso, Calamai, Bruccini, Ramos; Tutino, Perez.

Match in diretta su Sportitalia

Lecce-Cosenza sarà diretta dal signor Pierantonio Perotti della sezione di Legnano: calcio d’inizio alle ore 16.30 con diretta TV sul canale 60 di Sportitalia.

Ultima modifica: 14 febbraio 2018 9:25