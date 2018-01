Tra voci di mercato, per il Lecce è vigilia di Coppa. Liverani: “contro il Matera voglio vedere la squadra che abbiamo lasciato”

Nuovamente aria di vigilia per il Lecce che dopo la lunga sosta natalizia, è pronto a tornare in campo per l’impegno di Coppa Italia in programma domani pomeriggio (ore 15) contro il temibile Matera.

Sarà un ottimo test-match per i giallorossi che sono chiamati non solo a passare il turno, ma soprattutto a ritrovare dopo le vacanze la giusta verve in vista della supersfida di domenica prossima, sempre in casa, contro il Catania. Un incontro che potrebbe valere una stagione.

Intanto c’è da onorare l’impegno nella coppa di categoria: lo sa bene mister Fabio Liverani che è tornato a parlare nella sua prima conferenza del 2018. “Dovremo fare i conti con un paio di assenze – dice – ma in generale stanno tutti bene. Dobbiamo ricominciare a correre e avremo l’opportunità di farlo contro una squadra forte, finalista lo scorso anno e che crede, giustamente, in questo torneo”.

Contro il Racale sono andati in campo molti giovani e domani potrebbe esserci spazio per più di qualche big. “Ci sarà un giusto mix di componenti – spiega Liverani – va ripreso il ritmo e certamente sarà una squadra competitiva. Persano? È rientrato da Modena dopo un’esperienza negativa: si tratta di un elemento con caratteristiche peculiari e credo che anche per lui domani ci saranno margini di spazio.

Liverani su Strambelli

Non si può ignorare la questione-mercato. Il Lecce, come noto, è alla ricerca di un trequartista di razza e ormai sembra che tutto porti verso il brasiliano Lucas Chiaretti, di proprietà del Cittadella, mentre sembra tramontata la pista che conduce al barese Nicola Strambelli dopo la presa di posizione da parte della tifoseria, in forza proprio al Matera che però non è stato convocato da mister Auteri. Nel pieno del periodo delle contrattazioni, il tecnico romano afferma: “la settimana è stata tranquilla perché siamo tutti dei professionisti, e le voci che circolano di certo non ci disturbano. Il nostro lavoro prosegue, con serenità: ogni giocatore può avere delle offerte che valuta. La questione-Strambelli ha fatto fin troppo rumore. È un calciatore che ha ricevuto offerte, vuol dire che ha delle qualità importanti: ma tengo a precisare che è difficile migliorare questa rosa e per farlo serve tranquillità e giusta ponderazione.

Non conoscevo, nello specifico, la questione ambientale, ma se ragioniamo così da oggi a 10 anni non si potranno più fare acquisti! Io, a livello tecnico-tattico, offro le mie valutazioni su quello che potrebbe essere migliorabile: c’è un identikit, ma alcune questioni possono giocare a sfavore per altre ipotetiche trattative. Noi ascoltiamo e leggiamo tutto, ma non possiamo pensare alle chiacchere: non è il nostro lavoro.

Con Meluso c’è grande sintonia: ha costruito una grande squadra, che non è una ammazza-campionato, ma che se la giocherà fino alla fine. A gennaio ovviamente tutti cercano di rinforzarsi e la competitività si eleva”, conclude.

I convocati

Questa, infine, la lista dei convocati. Assente Mario Pacilli, rimasto acciaccato dopo l’amichevole infrasettimanale contro il Racale: Chironi, Vicino, Perucchini, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Lepore, Valeri, Marino, Drudi, Ciancio, Gambardella, Mancosu, Arrigoni, Costa Ferreira, Megelaitis, Lezzi, Armellino, Torromino, Di Piazza, Caturano, Dubickas, Persano.

Ultima modifica: 13 gennaio 2018 14:58