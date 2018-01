Lecce 3 – Matera 0, Dubickas, Costa e Megelaitis archiviano la pratica coppa. Ãˆ festa lituana. Ora testa al Catania

Con un gol dell’attaccante e del centrocampista lituani e del centrocampista portoghese i giallorossi si qualificano per i quarti di Coppa Italia. Adesso, messa in archivio la qualificazione, tempo di rituffarsi in campionato per preparare il big match di domenica contro gli etnei.

Dopo il pareggio ottenuto in trasferta a Trapani, con una bella prestazione che ha messo in evidenza una squadra mai doma, con grande carattere è sempre votata al gioco, risultato che complice la sconfitta interna del Catania ha permesso di aumentare il vantaggio in classifica, questo pomeriggio, i giallorossi sono scesi in campo al termine della pausa natalizia nella sfida, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, che li ha visti opposti al Matera.

Quella di oggi, senza dubbio, è stata una prova tecnica di ripresa per tastare la condizione della compagine salentina al rientro dalle vacanze e per riprendere il ritmo gara in vista del big match di domenica prossima, dove, al “Via del mare” si presenterà proprio la formazione etnea.

Per questo primo Lecce del 2018 mister Fabio Liverani opta per un turnover morbido composto da un giusto mix di titolari e calciatori meno utilizzati a partire dai pali dove viene schierato il giovane Chironi; in difesa spazio a Ciancio, Marino, Riccardi e Di Matteo; Megelaitis, Arrigoni e Mancosu agiranno sulla mediana con Costa Ferreira a supportare il tandem d’attacco composto da Torromino e Dubickas.

Primo tempo

Il Lecce inizia con un buon ritmo la gara e al 17mo mette i brividi alla difesa lucana con un cross di Torromino con il pallone che prima di giungere a Mancosu per la ribattuta in rete viene abbrancato in presa da Golubovic. Al 27mo il tiro di Torromino viene abbrancato in presa dal portiere materano.

Dubickas porta in vantaggio il Lecce

Al 39mo il Lecce passa in vantaggio. Torromino ruba palla a centrocampo e passa a Dubickas, l’attaccante lituano si invola verso l’area di rigore è una volta giunto solo davanti a Golubovic lo trafigge con un preciso rasoterra di destro. Per la punta è il secondo gol in Coppa Italia. Al 45mo i giallorossi vanno vicini al raddoppio con la punizione dal limite di Arrigoni.

Un buon Lecce visto nella prima parte della gara, che ha messo in mostra ottime trame di gioco, apparso in forma e in grado, innanzitutto, prima di non correre pericoli e, successivamente, di giungere al meritato vantaggio sfiorando poco dopo anche il raddoppio.

La ripresa

I secondi 45 minuti si aprono con gli stessi ventidue che hanno concluso il primo tempo. Al quarto Lecce vicino al raddoppio. Costa Ferreira prende palla e al limite dell’area di rigore tenta il pallonetto che esce di poco.

Costa Ferreira raddoppia

Il centrocampista portoghese, però, centra il bersaglio un minuto dopo. Al quinto, infatti, si impadronisce della sfera al limite e si invola verso la porta difesa da Golubovic è una volata solo davanti all’estremo difensore deposita in rete di piatto. Al 14mo Lecce vicino al terzo gol, ma Dubickas, solo davanti a Golubovic, arriva stanco e calcia molto debolmente. Al 17mo il tiro dal limite del neo entrato Persano termina alto dopo la deviazione di un calciatore avversario. Al 29mo la punizione dal limite di Giovinco termina a lato. Al 30mo, complici le troppe proteste, viene allontanato il tecnico del Lecce Fabio Liverani. Al 33mo Chironi si oppone al tiro di Dammacco deviando in corner. Al 37mo i giallorossi segnano il terzo gol con Persano, ma ad annullarlo arriva la segnalazione del l’assistente.

Megelaitis serve il tris

Al 43mo arriva il terzo gol per i giallorossi, Mancosu ruba palla a centrocampo e dopo una galoppata fino al limite dell’area serve il centrocampista lituano che non perde occasione per trafiggere per la terza volta l’estremo lucano. Al triplice fischio finale l’esortazione della Curva Nord: “Battere il Catania!”.

Un bellissimo Lecce quello visto alla ripresa che ha preso l’impegno di coppa con grandissima serietà. Durante la gara, infatti, i giallorossi hanno mostrato ottime trame di gioco, creato molto, segnato tanto e mai rischiato di subire marcature. Quarti di finale in tasca: i giallorossi affronteranno il Cosenza, oggi vittorioso contro il Trapani. Ma adesso testa al campionato per preparare nel migliore dei modi il big match di domenica prossima contro i diretti avversari del Catania.

Tabellini

U.S. Lecce: 1 Chironi, 2 Riccardi, 3 Di Matteo, 4 Mancosu, 6 Arrigoni (CAP), 7 Torromino (16 St Persano), 8 Costa Ferreira, 14 Megelaitis, 15 Marino, 20 Dubickas, 23 Ciancio (23 St Lepore)

A disp.: 12 Vicino, 22 Perucchini, 5 Cosenza, 9 Di Piazza, 10 Lepore, 13 Valeri, 16 Drudi, 17 Lezzi, 18 Caturano, 25 Gambardella, 30 Persano. All.: Liverani

Matera Calcio: 1 Golubovic, 2 Buschiazzo, 4 Angelo, 5 Scognamillo, 8 Salandra (28 pt Dammacco), 11 Giovinco, 14 De Falco, 17 Sernicola (10 St Sartore), 19 Corado (10 St Di Sabatino), 21 Battista, 28 De Franco (CAP)

A disp.: 12 Mittica, 7 Sartore, 9 Dugandzic, 15 Di Sabatino, 16 Dammacco, 22 Tonti, 26 Taccogna. All.: Auteri

Arbitro: D’Ascanio di Ancona

Assistenti: Ruggieri-Marinenza

Marcatori: 39 pt Dubickas (L) 5 St Costa Ferreira (L) 43 St Megelaitis (L)

Note: ammoniti 30 pt Mancosu (L) 44 pt Scognamillo (M) 6 St Ciancio 18 St Costa Ferreira (L) espulsi 30 St Liverani (All. Lecce) spettatori 2.634 incassò 16.083 recupero 2 pt 4 St corner 7-3 per il Lecce

