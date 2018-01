Il giusto mix tra giovani e big: ecco il primo Lecce del 2018. Le probabili formazioni del match di Coppa contro il Matera

“Un giusto mix tra chi ha trovato poco spazio e chi deve ritrovare il ritmo partita dopo la lunga sosta di inizio anno”. Ha spiegato così le sue intenzioni mister Fabio Liverani, spiegando che per la prima uscita ufficiale del 2018 vuole un Lecce comunque altamente competitivo.

Questo pomeriggio sarà Coppa Italia di Serie C per i giallorossi che allo stadio “Via del Mare” riceveranno il Matera per la sfida che vale il passaggio ai quarti di finale nella competizione di categoria. Sarà una gara importante sotto tanti punti di vista: non solo perché mette in palio il passaggio del turno, ma soprattutto perché segna il ritorno ufficiale in campo dopo la lunga sosta in vista del big match di domenica prossima in campionato contro il Catania che potrebbe valere una stagione intera.

Difficile ipotizzare l’undici titolare che il tecnico romano manderà in campo quest’oggi: ci sono da valutare fattori come la condizione fisica post-festività, la voglia di molti giovani di mettersi in vetrina, ma anche la necessità di rimettere in moto i muscoli in partita prima del ritorno del campionato.

In avanti il tandem Torromino -Persano

Ecco allora che dopo l’amichevole disputata in settimana a Racale caratterizzata da una linea decisamente verde, nel pomeriggio il Lecce potrebbe contare sull’impiego di molti “titolarissimi”. Di certo non saranno disponibili gli infortunati Tsonev e Pacilli e lo squalificato Armellino, quindi davanti al portiere Gianmarco Chironi potrebbero agire Gambardella, Marino, Riccardi e Ciancio, in cabina di regia Arrigoni affiancato da Lezzi e Mancosu, con Costa Ferreira dietro alle due punte Torromino e Persano.

Il Matera senza Strambelli

I lucani, invece, si presenteranno orfani del barese Nicola Strambelli, certo partente in questa sessione di calciomercato e accostato proprio al Lecce: mister Gaetano Auteri punterà sul suo 3-4-3 con Golubovic tra i pali, Buschiazzo, Scognamillo e De Fraco in difesa; Angelo, De Falco, Salandria e Sernicola a comporre la mediana; Sartore, Giovinco e Dugandzic nel tridente offensivo.

Sarà una sfida senza possibilità d’appello: gara unica da dentro o fuori che prevede, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Arbitrerà l’incontro il signor Marco D’Ascanio di Ancona, con fischio d’inizio alle ore 15.

Ultima modifica: 14 gennaio 2018 16:20