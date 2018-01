Parte la prevendita per Lecce-Matera, mentre impazza il calciomercato con un vortice di nomi

C’è ancora qualche giorno di riposo, ma la voglia di tornare al calcio giocato è tanta. I giocatori del Lecce si godono ancora qualche ora di relax prima di tornare ad allenarsi, il prossimo 9 gennaio, agli ordini di mister Fabio Liverani. All’orizzonte c’è lo scontro diretto contro il Catania, secondo in classifica, che potrebbe significare tantissimo per la stagione dei giallorossi. Si giocherà domenica 21, ma prima c’è da onorare l’impegno di Coppa Italia.

Il turno valevole per il passaggio agli ottavi di finale nella competizione di categoria vedrà il Lecce impegnato contro il Matera: si giocherà domenica 14, ore 15, in gara secca allo stadio “Via del Mare”. Da questo pomeriggio prende il via la prevendita dei biglietti, ricordando che non sono valevoli gli abbonamenti stagionali.

I prezzi

7 euro per assistere al match in Curva Nord, mentre 16 per la Tribuna Centrale e 22 in Poltronissime. Come di consueto, spazio non solo ai ridotti per i ragazzi under 14, ma anche per gli abbonati che potranno acquistare i tagliandi a 3 euro in Curva e 8 euro in Centrale.

Il mercato: abbuffata di nomi

Intanto, se i giocatori sono ai box per il meritato riposo, certamente lo stesso non può dirsi per la dirigenza, soprattutto per Mauro Meluso. Il Direttore Sportivo, infatti, è immerso nelle prime frenetiche ore di calciomercato. Come noto, il Lecce cerca almeno un paio di rinforzi per puntellare una rosa già ricca di qualità. Si lavora per una o due pedine in difesa, ma soprattutto per la trequarti.

È qui che manca il tassello giusto per lo scacchiere di Liverani e i nomi emersi sono davvero tanti. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Strambelli, Bellomo e Corapi, ma non si possono escludere le piste che portano a Sarno (Foggia) e Perulli (Cremonese). Ma il nome che è saltato fuori nelle ultime ore sta facendo sognare i tifosi: si tratta di Lucas Chiaretti, 30 anni, estroso brasiliano in forza al Cittadella, in Serie B.

Un profilo di tutto rispetto quello di Chiaretti che nelle ultime due stagioni in cadetteria è andato in gol 15 volte. Forza fisica e inventiva le sue armi migliori. Insomma, un gran giocatore per la categoria che deve solo sciogliere le sue riserve.

Dubbi sono legati solamente alla categoria e all’inserimento nella trattativa del Catania che rischia di dare il via a una vera e propria asta al rialzo, tutta a vantaggio del Cittadella.

In uscita, invece, Pacilli – che non riesce a trovare continuità nel 4-3-1-2 di Liverani, e il giovane Valeri che sarà ceduto in prestito alla ricerca di maggiori spazi. Ceduto in prestito, infine, il giovane portiere Armando Foscarini al Rieti.

