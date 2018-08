Si torna in campo: il Lecce debutta in Coppa Italia contro la Feralpisalò con tanti nuovi volti. Le probabili formazioni

Tutto pronto per vedere all’opera il nuovo Lecce, il primo della nuova stagione calcistica. È un martedì sera di Coppa Italia quello odierno, con i giallorossi impegnati nel posticipo del secondo turno eliminatorio di Tim Cup contro la Feralpisalò.

Allo stadio ‘Via del Mare’, quindi, i tifosi potranno ammirare da vicino la formazione di Fabio Liverani nel primo impegno ufficiale della nuova annata calcistica: un Lecce che, almeno per l’uscita odierna non sarà poi così tanto diverso da quello che a maggio ha vinto il campionato di Serie C, ma le novità certamente non mancano. Il mercato estivo, infatti, sta cambiando la fisionomia del gruppo, e tanti nuovi elementi sono pronti a presentarsi al meglio davanti al loro nuovo pubblico.

Sarà certamente calcio d’estate, quindi, ma sarà allo stesso tempo un banco di prova importante per capitan Lepore e compagni, che riceveranno una formazione di categoria inferiore, ma costruita certamente per vincere.

Mister Liverani partirà, dunque, dalla certezza data dal modulo collaudato: sarà 4-3-12 con Bleve tra i pali (in attesa delle ultime pratiche burocratiche per vigorito), Lepore, Cosenza, Marino e Calederoni in difesa, centrocampo di assoluta qualità con Arrigoni in cabina di regia, affiancato da Petriccione e Mancosu, Tabanelli trequartista alle spalle di un attacco nuovo di zecca composto dal tandem Palombi-Pettinari.

I lombardi di mister Toscano

L’avversario di turno, la Feralpisalò guidata da coach Toscano, sognano di proseguire la loro avventura in Coppa dopo aver battuto nel primo turno la Virtus Francavilla. Probabile, quindi, che in campo scendano i titolari visti all’opera la scorsa settimana: Livieri tra i pali, Magnino, Raffaello, Legati, Corsinelli, Pesce, Altare, Parodi, Moraschi, M. Marchi e P. Marchi. Da non escludere, però, nemmeno l’impiego dell’airone Andrea Caracciolo.

Insomma, ci siamo quasi: alle ore 20.30 il fischio di inizio agli ordini dell’arbitro Luigi Nasca della sezione di Bari. Chi vince, affronterà la prossima settimana il Genoa allo stadio ‘Ferraris’.

Ultima modifica: 7 agosto 2018 1:38