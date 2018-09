Fidelis Andria – Nardò 1-1. Pareggio agrodolce: gli azzurri sprecano il vantaggio e i granata ne approfittano

Lo storico stadio “Degli Ulivi” è il teatro della seconda giornata del torneo di serie D tra la Fidelis Andria ed il Nardò che si sfidano in una partita che riporta alla memoria dei tifosi un epico spareggio all’inizio degli anni Ottanta. Davanti a una buona cornice di pubblico, al termine dei novanta minuti le due squadre si dividono la posta in palio con un gol per tempo.

Formazioni

Mister Taurino (ancora squalificato e sostituito in panchina dal preparatore Rizzo) schiera il consolidato modulo 3-5-2 con l’under Rizzitano tra i pali, Benvenga, Aquaro e Centonze sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Prinari e Bolognese con De Pascalis e Versienti sugli esterni. In attacco la coppia Molinari-Kyeremateng. Sul versante opposto, mister Potenza schiera un offensivo 3-4-3 con ben sei calciatori under guidati in mezzo al campo dall’esperto Iannini.

Primo tempo

Un Nardò, decisamente sottotono, lascia troppo spazio alla formazione di casa che, fin dalle prime battute, guadagna metri di campo e alla prima occasione passa in vantaggio: al 9’ Ayina calcia potente dal limite dell’area, il pallone si stampa sul palo, ma arriva nei piedi di Iannini che non deve far altro che depositarla in rete a porta vuota. Dopo tre minuti i federiciani potrebbero raddoppiare con Stranges che si invola, da solo verso, la porta di Rizzitano, ma al momento di concludere spara addosso all’estremo difensore granata. Al 17’ neretini pericolosi con un tiro al volo di Prinari dal vertice dell’area, Addario fa buona guardia e blocca. Al 37′ Fidelis ancora vicina al gol dopo un’ottima azione sulla sinistra di Stranges, velo di Adamo per Iannini che calcia dal limite ma il portiere neretino respinge. A un minuto dal termine mister Potenza è costretto a sostituire l’infortunato Ayina con Manno, portando così a sette il numero degli under in campo per i padroni di casa. Ottima prima frazione per i padroni di casa, Nardò in totale blackout.

Secondo tempo

A inizio ripresa è sempre la Fidelis Andria a condurre il gioco mentre il Nardò non riesce a incanalare la partita sui binari giusti. Al 64′ Fidelis vicina al raddoppio con Adamo il cui tiro da posizione defilata è respinto dal portiere salentino. Al 68′ grandissima parata di Addario che vola a deviare sopra la traversa un’ottima punizione dalla distanza del difensore granata Benvenga. Partita molto combattuta soprattutto nella zona nevralgica del campo ma le due squadre peccano di precisione. Al 75’ i federiciani restano in dieci per l’espulsione di Cipolletta per doppia ammonizione. Il Nardò in superiorità numerica si gioca il tutto per tutto inserendo Palmisano per Bolognese e a dieci minuti dal termine trova il pareggio: cross di Bertacchi dalla sinistra, Versienti anticipa i difensori andriesi e batte Addario. Galvanizzato dal gol, il Toro si lancia all’attacco mettendo in seria difficoltà i padroni di casa ma non succede più nulla fino al fischio finale.

SERIE D – Girone H: risultati 2ª giornata

Altamura – Gravina 2-1

Audace Cerignola – Sorrento 0-1

Bitonto – Pomigliano 5-0

Fasano – Gelbison 1-1

Fidelis Andria – Nardò 1-1

Gragnano – Az Picerno 1-2

Nola – Granata 0-4

Sarnese – Taranto 1-3

Savoia – Francavilla 0-0

Classifica

Az Picerno 6, Altamura 6, Sorrento 6, Bitonto 4, Gelbison 4, Fasano 4, Taranto 4, Granata 3, Nola 3, Audace Cerignola 3, Gravina 3, Nardò 1, Fidelis Andria 1, Savoia 1, Francavilla 1, Gragnano 0, Sarnese 0, Pomigliano 0

(photo credits. Walter Macorano)

Ultima modifica: 23 settembre 2018 18:47