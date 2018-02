Si interrompe la serie positiva del Nardò: i granata perdono nel finale di partita contro la Frattese

Dopo dodici risultati utili consecutivi, si interrompe la serie positiva del Nardò che allo stadio “Vallefuoco” di Mugnano di Napoli cade nel finale contro la Frattese, formazione che naviga nei bassifondi della classifica, allenata dell’ex calciatore granata Antonio Maschio.

Formazioni

Mister Taurino, senza gli infortunati Palmisano e Versienti, ritrova il bomber Agodirin al rientro dalla squalifica. Nel consueto modulo 3-5-2, il pacchetto arretrato è composto da Mirarco in porta, con Scipioni, Cassano e Caporale sulla linea difensiva. In mediana si schierano Bertacchi, Prinari e Gigante con Mangione e il rientrante De Pascalis sugli esterni. In attacco Cavaliere fa coppia con il nigeriano Agodirin. In casa campana, con le assenze di Della Monica e Trofo, capitan Tufano guida una giovane formazione con ben sette under in campo.

Primo tempo

Dopo un inizio con il freno a mano tirato, il Nardò prova a scuotersi e al 20’ Prinari prova la conclusione a rete ma il suo tiro viene respinto dalla difesa napoletana. Al 23’ la Frattese passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione di Tufano, Cassandro svetta di testa e insacca. Dopo il gol, i granata si svegliano e nell’arco di tre minuti Caporale sfiora il pareggio prima con un colpo di testa che termina altro sulla traversa e poi con una rovesciata in area deviata da Bosco a un passo dalla linea di porta. Il Nardò si riversa nella metà campo avversaria in cerca del varco giusto ma i campani reggono l’offensiva e chiudono il primo tempo in vantaggio.

Secondo tempo

La seconda frazione si apre con il Nardò che manovra e imposta senza però riuscire a impensierire la retroguardia nerostellata. Al 56’ il Toro trova il pareggio con Scipioni che raccoglie di testa una pennellata di Bertacchi su punizione dal limite e batte Pardo. Insistono gli uomini di Taurino e al 61’ ci prova Bertacchi su punizione, Pardo si distende e sventa la minaccia. Il Nardò continua ad attaccare ma non riesce a rendersi pericoloso. All’85’ mischia in area granata, Poziello fa tremare Mirarco con una conclusione in diagonale che sfiora il palo. A un minuto dal termine, quando il pareggio sembra ormai scontato, è lo stesso attaccante frattese che regala la vittoria ai padroni di casa depositando il pallone alle spalle del portiere raccogliendo un cross dalla corsia sinistra. Nei minuti di recupero si registra l’espulsione diretta di Bertacchi per un’entrata dura ai danni di un avversario. A nulla vale l’assalto finale dei granata che rischiano anche di subire il terzo gol in contropiede.

Un Nardò poco brillante perde l’occasione per accorciare le distanze dalle parti alte della classifica. Domenica prossima i granata ospiteranno al “Giovanni Paolo II” il Gravina, squadra in corsa per aggiudicarsi un posto nella griglia playoff.

SERIE D – Girone H: risultati 24ª giornata

Alto Tavoliere – Cavese 1-4

Audace Cerignola – Potenza 1-1

Aversa Normanna – Altamura 2-1

Az Picerno – Taranto 0-0

Francavilla in Sinni – Gragnano 1-0

Frattese – Nardò 2-1

Gravina – Sporting Fulgor 7-1

Pomigliano – Manfredonia 1-0

Sarnese – Turris 1-2

Classifica

Potenza 59, Cavese 54, Audace Cerignola 47, Taranto 46, Altamura 44, Gravina 42, Az Picerno 39, Nardò 38, Pomigliano 28, Gragnano 27, Sarnese 24, Francavilla in Sinni 24, Turris 23, Aversa Normanna 23, Alto Tavoliere San Severo 22, Frattese 18, Manfredonia 13, Sporting Fulgor 10

Note: Turris 4 punti di penalizzazione, Manfredonia e Sarnese 2 punti di penalizzazione.

Ultima modifica: 18 febbraio 2018 18:16