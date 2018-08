Stasera sold-out al “Via del Mare”: alle 20 amichevole di lusso tra Inter e Lione

Nella testa dei tifosi c’è il sogno di portare in Italia, seguendo le orme di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un altro top player: l’Inter ci prova per Luka Modric, e dopo gli ingaggi di Nainggolan e Vrsaljko la società nerazzurra vuole continuare a stupire. Ecco perché la tappa italiana dell’International Champions Cup diventa un viatico pieno di entusiasmo per tutti i tifosi dell’Internazionale Milano, decisa a stupire dopo il ritorno in Champions League conquistato nello scorso campionato.

Grande attesa, allora, per il match di questa sera allo stadio “Via del Mare” (ore 20), palcoscenico della gara tra la squadra allenata da Luciano Spalletti e l’Olympique Lione, partita valida per la seconda giornata della ICC. Due giganti del calcio europeo tornano così a sfidarsi, e lo faranno in Salento, teatro già lo scorso anno della sfida tra i nerazzurri e il Betis Siviglia (gara vinta dai milanesi sotto un insolito diluvio agostano).

Circa 27mila la capienza dell’impianto

Tanti, tantissimi, i tifosi dell’Inter provenienti da ogni parte della provincia, della regione e dell’intero Sud d’Italia che non vogliono perdersi l’occasione di ammirare da vicino i loro beniamini. Nelle ultime ore è stata superata quota 20mila biglietti venduti: proprio per questo, giorni addietro, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha portato la capienza dell’impianto da 23mila a 26.758 posti. Cifra che stasera verrà sfiorata.

Completamente sold-out i settori Poltronissime e Curva Sud, mentre residuano pochissimi tagliandi ancora per la Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Centrale Inferiore.

Timori, anche quest’anno, per le condizioni meteo: il caldo afoso degli ultimi giorni, infatti, sta lasciando spazio a una perturbazione temporalesca che, a più riprese, dovrebbe presentarsi sulla penisola salentina. Dopo l’acquazzone dello scorso anno, però, i tifosi nerazzurri possono stare tranquilli: brevi episodi di pioggia dovrebbero far capolino a Lecce soltanto nel cuore del pomeriggio.

Martedì sera la Coppa Italia

Per i tifosi del Lecce (alcuni dei quali contrariati sui social per l’arrivo di tanti tifosi non di fede giallorossa), l’attenzione sarà tutta sulla situazione del manto erboso dello stadio (da rizzollare completamente dopo il concerto dei Negramaro in vista del prossimo campionato), e sul nuovo impianto di illuminazione, rimesso a nuovo soltanto giovedì sera dall’US Lecce.

Dopo l’amichevole internazionale di stasera, le porte del “Via del Mare” torneranno ad aprirsi martedì alle 20.30 per la gara di Coppa Italia tra Lecce e Feralpisalò. Chissà che numeri di spettatori vedremo anche per quel match!

