Lecce, parla il leader della difesa. Cosenza, “Tornati nel calcio vero. Abbiamo voglia e motivazioni”

Prosegue sulle alture laziali del Terminillo, la preparazione estiva dei giallorossi in vista del prossimo torneo di Serie B.

Tutti i giocatori si sono allenati regolarmente agli ordini dello staff tecnico composto da mister Fabio Liverani, dal suo secondo Manuel Coppola, dal collaboratore tecnico Federico Fabellini, dal preparatore dei portieri Luigi Sassanelli e dai preparatori atletici Maurizio Cantarelli e Alessandro Bulfoni, con quest’utlimo che si occuperà del recupero degli infortunati. Questo pomeriggio alle ore 17.00 è prevista la prima uscita amichevole con l’Amatrice presso il Campo Sportivo “P. Tilesi”.

La partita non sarà solo una gara per sondare il livello atletico della squadra, ma anche un’importante opera di beneficenza. L’’ingresso, infatti, sarà a pagamento e l’incasso verrà devoluto all’Associazione Pulcino che si occupa di tutelare i bimbi nati prematuramente.

“A mio modo di vedere questa promozione in Serie B è stato il giusto premio per aver accettato tre anni fa una piazza importante come Lecce. Andando via da Vercelli ho lasciato la serie cadetta e ora dopo tre anni di sofferenze tutti assieme siamo riusciti a riportare Lecce ed il Lecce in una categoria più consona alla sua realtà”, ha affermato il leader del reparto arretrato, il difensore centrale, Ciccio Cosenza.

“Siamo ritornati nel vero calcio e abbiamo una grande voglia.

Tra Lega Pro e Serie B cresce il livello in generale. Avremo a che fare con attaccanti con maggiore fisicità e qualità. Se per esempio lo scorso anno concedevi agli avversari tre palle gol facevamo una rete, mentre ora su tre occasioni ne concretizzeranno due.

Sicuramente, però, anche il livello dei difensori è maggiore, come dicevo prima, la Serie B in generale è superiore. Come ha avuto modo di dire il mister anche quest’anno avremo una linea difensiva a quattro, poi, magari, come successo anche in passato se ci saranno situazioni particolari in cui potremo anche giocare a cinque.

In questi giorni di ritiro stiamo lavorando molto sulla difesa a quattro. Il nostro obiettivo comune era quello di far ritornare il Lecce in Serie B, ora ognuno di noi ambisce a confermarsi e migliorarsi. Ogni calciatore deve ambire sempre a qualcosa in più, andando per gradi”.

Ultima modifica: 21 luglio 2018 11:21