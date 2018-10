Una stagione da campioni da incorniciare: il Lecce fa il pieno di premi. Sticchi Damiani miglior presidente

La stagione calcistica 2017/18 era già entrato di diritto nell’albo delle annate da incorniciare per il calcio leccese: l’US Lecce, infatti, dopo sei anni di inferno in Serie C, è riuscita a conquistare il tanto sognato primo posto nel Girone C, tornando così nel paradiso del calcio, quella Serie B tanto attesa e fin troppo rimandata.

Il successo ottenuto nel maggio scorso contro la Paganese ha rappresentato l’ultimo atto di un ciclo da mandare subito nel dimenticatoio, ma di cui farne tesoro. Non se la dimenticheranno tanto facilmente quella stagione i tifosi giallorossi, che però adesso viene ulteriormente impreziosita. La società di via Costadura, infatti, è stata designata come vincitrice di ben quattro premi agli Italian Sport Awards, evento ideato dal giornalista Donato Alfani e giunto alla sua 8^ edizione con il patrocinio del CONI, FIGC e LEGHE.

Una giuria tecnica e una popolare, attraverso le loro preferenze, stabiliscono gli sportivi/calciatori italiani che si sono contraddistinti durante l’anno nelle rispettive categorie nazionali. Lunedì 12 novembre, nella cornice del Dubai Village a Camposano (Na), si svolgerà la Notte degli Oscar del Calcio Italiano – Gran Galà del Calcio Italiano 2018.

I premi a Sticchi, Lepore e Mancosu

Nel dettaglio, il Lecce si vedrà premiato sotto vari profili. Il Presidente Saverio Sticchi Damiani è stato scelto come “Miglior Presidente Girone C”, mentre la società tutta verrà premiata come “Miglior Squadra Girone C”. Ci sono poi i premi individuali che vederanno protagonisti due giallorossi: capitan Checco Lepore verrà insignito del premio “Miglior Difensore Girone C”, mentre è di Marco Mancosu il“Miglior Goal Girone C”, quello siglato il 30 ottobre 2017 e rifilato al Cosenza: una sassata dopo una corsa in solitaria che non lascia scampo al portiere avversario. Insomma, il classico gol alla Mancosu!

