Il Lecce “batte il colpo”: per la difesa arriva Lucioni

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Lucioni (classe ’87) dal Benevento Calcio. Il difensore natio di Terni vanta 90 presenze nella serie cadetta”.

Con queste parole il club giallorosso piazza un colpo di lusso per la sua retroguardia: in pieno stile Meluso – abile spesso a lavorare sotto traccia – nel pomeriggio il Lecce ha annunciato un vero botto per la sua difesa, aggiudicandosi l’oramai ex capitano del Benevento, capace solo due anni fa di trascinare i sanniti in Serie A.

Lucioni, nato a Terni, cresce nelle giovanili della “sua” Ternana. Per lui la Puglia è ben nota avendo vestito le casacche di Monopoli, Noicattaro e Barletta. Si consacra con la Reggina, nella stagione 2013/14, prima di scalare con il Benevento le classifiche di Lega Pro e Serie B, prima dell’ultima stagione in massima serie.

Nell’ultimo anno tuttavia ha dovuto fare i conti con problemi antidoping. Nel settembre scorso, infatti, è risultato positivo ad uno steroide anabolizzante contenuto in uno spray. Attualmente sta scontando di un anno: tornerà pienamente arruolabile, nel cuore della difesa, dal prossimo ottobre.

Ultima modifica: 20 luglio 2018 21:36