Lecce: la  promozione è un obiettivo alla portata?

Impegnato in un campionato di Serie B equilibrato, il Lecce ha potuto già confrontarsi con sei avversarie, confermando che, in questa stagione, tra squadra e squadra non sembrano esserci grandissime differenze a livello qualitativo e tecnico.

Subendo solamente una sconfitta, il tecnico Fabio Liverani ha cercato di infondere forza e compattezza alla squadra, cercando di rendere più incisivi i giocatori, specialmente sotto porta, e spronandoli a mantenere sempre alte attenzione e concentrazione, per evitare eventuali errori di distrazione e valutazione. E i risultati non sono tardati ad arrivare: i giallorossi hanno infatti ottenuto due vittorie consecutive, contro il Venezia prima e il Livorno poi.

Una piccola battuta d’arresto, con un pareggio contro il Cittadella, è invece quello che è avvenuto durante la sesta giornata di campionato, giocatasi lo scorso 29 settembre, quando il fischio finale aveva fatto concludere la partita sul risultato di 1-1 contro un’avversaria reduce da due sconfitte consecutive. L’atteggiamento durante il match non era stato certamente quello a cui i tifosi si erano abituati in questo inizio campionato: la squadra sembrava non essere proprio scesa in campo, aveva trascorso tutti i 90 minuti a inseguire gli avversari ed era spesso stata in difficoltà. La causa probabilmente era da ricercare in un accumulo di stanchezza: si pensi a giocatori come Calderoni, che era sceso in campo in tutte le partite, senza riposo, o La Mantia e Palombi, impegnati entrambi anche nel match contro il Livorno senza sostituzioni.

Una menzione speciale e indubbiamente elogiativa merita invece il giovanissimo Simone Palombi, classe 1996, che in questo avvio di campionato è riuscito a distinguersi particolarmente e spesso ha guidato alla vittoria la propria squadra. Ne sono l’esempio la doppietta contro il Venezia, e due delle tre reti totali contro il Livorno – numeri che l’hanno immediatamente portato in vetta alla classifica dei cannonieri. Palombi sicuramente non mancherà di regalare alla squadra e ai tifosi altre grandi sorprese.

Ovviamente anche i nuovi acquisti hanno dato il loro contributo in queste prime giornate tutto sommato positive: ingaggi come quelli di La Mantia e Bovo hanno portato esperienza, Palombi ha invece fatto arrivare giovinezza alla squadra e il portiere Vigorito ha saputo dare solidità. Tanti sono quindi i vantaggi che questi nomi sono riusciti a portare alla squadra, ma anche i tifosi hanno potuto trarne beneficio: inutile dire che i numeri sono cambiati, sia per quanto riguarda le chances di vittoria del Lecce, che può cercare di puntare a una sorprendente promozione, sia per quanto riguarda le scommesse sulla Serie B su 888sport. Per chi ama seguire la squadra cantando cori allo stadio e per chi ama farlo comodamente sul divano, sbirciando i pronostici, insomma, il divertimento e l’adrenalina sono assicurati.

Anche il fedele supporto dei tifosi verso il team e il suo allenatore, difatti, sarà sicuramente necessario per dare la giusta carica per ricominciare a vincere – e di certo non mancherà, conoscendo il calore che i tifosi leccesi riescono a infondere alla squadra, nonostante qualche dissapore causato dall’acquisto di Chiricò.

Sicuramente, quindi, c’è bisogno di migliorare, adattarsi al gioco quando questo non va come previsto e riuscire a indirizzarlo a proprio vantaggio, ma soprattutto concentrarsi di più e arrivare in campo attenti, perché in quanto a tecnica e fisico, i giallorossi non hanno nulla da invidiare alle altre squadre che puntano alla promozione.

