Lecce-Catania, è vigilia di big match. Liverani: “gara impegnativa a livello mentale, noi vogliamo continuare sulla nostra strada”

Sale la febbre in tutto il Salento. Domani pomeriggio sarà quasi un giorno della verità per la Lecce calcistica: allo stadio “Via del Mare”, infatti, andrà in scena la partita delle partite, tra i giallorossi padroni di casa e il Catania guidato da mister Cristiano Lucarelli (e Alessandro Conticchio).

Prima della classe, contro seconda in classifica: 4 i punti di distacco al momento, con la gara di domani che potrebbe segnare, in un senso o nell’altro, il destino del campionato del girone C nel campionato di Serie C.

Non sarà certamente una partita decisiva, ma non può negarsi la fondamentale importanza: vincendo, infatti, il Lecce traccerebbe un solco non di poco conto tra sè e la diretta concorrente più accrediata per insidiare la promozione diretta dei salentini. Lo sa bene, questo, mister Fabio Liverani che stamane, al termine dell’allenamento di rifinitura, ha presentato la sfida nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.

“Per la classifica e per il percorso fatto da entrambe le squadre – ha detto il tecnico romano – è lo scontro diretto più importante. Si affrontano le due squadre che occupano i primi due posti in classifica. Sicuramente è una gara importante, ma più a livello mentale che di classifica, in quanto alla fine mancano ancora tante gare con tanti punti a disposizione”.

Tante le insidie. Non solo un avversario di assoluto livello e valore, ma anche l’adrenalina che regalerà il “Via del Mare”, pronto ad essere raggiunto da circa 20mila spettatori. E poi c’è il punto interrogativo rappresentato dalla condizione fisica: il big match, infatti, inaugura il 2018 del campionato dopo la lunga sosta per le festività, anche se il Lecce è già sceso in campo domenica scorsa, in occasione della vittoria contro il Matera in Coppa Italia.

“Nella squadra in questa settimana non ho avvertito tensioni particolari – prosegue il mister – non abbiamo apportato cambiamento in quella che è la gestione della settimana. L’ambiente ha risposto alla grande, del resto non avevo dubbi sull’entusiasmo dei nostri tifosi. Il Catania ha tante qualità, con giocatori con diverse presenze nel massimo campionato, noi li rispettiamo ma manteniamo le nostre certezze ed idee di calcio, andando avanti con il nostro spartito”.

I convocati

Questa, dunque, la lista dei convocati diramata da Liverni e dal suo staff, con il solo Pacilli assente:1 Chironi, 2 Riccardi, 3 Di Matteo, 4 Mancosu, 5 Cosenza, 6 Arrigoni, 7 Torromino, 8 Costa Ferreira, 9 Di Piazza, 10 Lepore, 12 Vicino, 13 Valeri, 14 Megelaitis, 15 Marino, 18 Caturano, 20 Dubickas, 21 Tsonev, 22 Perucchini, 23 Ciancio, 25 Gambardella, 29 Armellino, 30 Persano, 34 Legittimo.

Ultima modifica: 20 gennaio 2018 13:02