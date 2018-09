Lecce, domani si torna in campo. Liverani: “Cittadella peggior avversario da affrontare in questo momento”

È un Lecce che non si è fermato un attimo quello che, nel corso della settimana, ha dato belle soddisfazioni ai suoi tifosi.

Dopo soli tre giorni dal successo ottenuto a Livorno, alle ore 15.00 di domani, infatti, i giallorossi di mister Liverani chiuderanno, nella gara interna contro il Cittadella, un vero e proprio tour de force che li ha impegnati insieme, naturalmente, alle altre compagini che militano nel Campionato cadetto.

Nella sfida che si giocherà sul rettangolo verde dell’impianto sportivo leccese, si fronteggeranno due formazioni dall’umore nettamente opposto. Da un lato i salentini che vengono, oltre che dal successo in terra toscana, da quello ottenuto ai danni del Venezia, mentre, dall’atro, una squadra che, partita come rivelazione del torneo, negli ultimi due turni ha subito due sconfitte di fila.

La voglia di riscatto dei veneti, desiderosi certamente di porre fine al periodo nero, sarà per gli uomini del tecnico romano un ostacolo in più per conquistare, si spera, della terza vittoria di fila.

In occasione della partita di domani l’allenatore dei giallorossi sarà costretto a fare a meno di Riccardi, che prosegue nel lavoro di riabilitazione dal lungo infortunio e anche di Petriccione, uscito anzitempo dal campo del “Picchi” a causa di un infortunio, che lo ha costretto a differenziare la preparazione durante questa settimana. Per il resto, tutti abili e arruolabili e non si escludono anche domani cambi nell’undici iniziale.

“Dopo gli elogi ai ragazzi per la gara di Livorno, sappiamo sempre che bisogna camminare e pedalare visto che dobbiamo ancora giocare la sesta giornata”, ha affermato l’allenatore romano alla vigilia della sfida di domani.

“Anche a Livorno qualcosa abbiamo regalato, ci siamo soffermati sulle cose positive, ma anche su quelle negative sulle quali dobbiamo lavorare e migliorare. Domani affrontiamo una squadra e una società verso i quali nutro una grande stima per quello che riescono a fare con entusiasmo.

È la peggiore squadra che possiamo affrontare in questo momento, nel quale vengono da due sconfitte consecutive”.

Ultima modifica: 28 settembre 2018 12:37