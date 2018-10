Lecce, dopo il test con la Primavera due giorni di riposo. Da martedì testa al Palermo: i prezzi dei biglietti

Domenica e lunedì di insolito riposo per i calciatori dei Lecce che, dopo l’allenamento di questa mattina, possono beneficiare di 48 di relax assoluto. Il tecnico Fabio Liverani, infatti, ha accordato ai suoi calciatori due giorni da passare in totale spensieratezza, prima di buttarsi a capofitto sul ritorno in campo, in programma domenica 21 (ore 21), contro il Palermo.

Oggi, complice il turno di riposo che sta osservando l’intera Serie B, i giallorossi hanno svolto un test in famiglia contro la formazione Primavera di mister Siviglia: non hanno partecipato all’amichevole Riccardi, Falco, Fiamozzi e Pettinari, che hanno seguito un programma differenziato.

Alla ripresa degli allenamenti – fissata per martedì alle ore 16 ad Acaya – verranno valutate le loro condizioni: solo allora si potrà verificare chi potrebbe prendere parte alla sfida contro i cugini rosanero.

Intanto, proprio in vista della partita contro i siciliani, lunedì partirà la prevendita dei tagliandi validi per l’accesso allo stadio “Via del Mare”. Domenica prossima ci sarà un altro test di maturità per i giallorossi che, dopo l’incredibile vittoria a Verona, sono attesi da un ciclo di partite davvero da brividi che comprende, oltre al Palermo, la trasferta di Foggia, e le gare contro Crotone e Pescara.

Di seguito i prezzi dei biglietti.

PREZZI / PREZZI GIORNO GARA

Settore Intero € Ridotto Under 12 € Intero € Ridotto Under 12€ RIDOTTO UNIVERSITARI / ACI Poltronissime 55,00 25,00 60,00 30,00 40,00 Tribuna Centr. Sup. 36,00 16,00 40,00 20,00 27,00 Tribuna Centr. Inf. 26,00 12,00 30,00 16,00 20,00 Tribuna Est 18,00 8,00 23,00 12,00 14,00 Curve Nord /Sud 14,00 6,00 17,00 9,00 10,00

Ultima modifica: 13 ottobre 2018 15:36