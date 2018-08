Lecce-Feralpisalò 1-0, Palombi regala il passaggio del turno ma si poteva chiudere prima

Sono trascorso poco più di tre mesi da quando, quel 29 aprile, grazie a una marcatura del centrocampista Marco Armellino, i giallorossi hanno battuto la Paganese conquistando, dopo sei anni di inferno, la promozione al campionato cadetto.

Tre mesi e più in cui tra ultimi impegni ufficiali, ferie, ritiri pre-campionato e, naturalmente, calciomercato, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, ha posto le fondamenta, non ancora ultimate, per disputare al meglio la prossima stagione che, proprio oggi ha avuto il via.

Questa sera, infatti, presso lo stadio “Via del Mare”, capitan Lepore e compagni sono stati impegnati nel primo impegno ufficiale del nuovo anno calcistico nella gara, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, che li ha visti opposti alla Feralpisalò.

Tra calciatori non al massimo della condizione, squalificati e nuove acquisizioni non utilizzabili per il disbrigo di pratiche burocratiche non ancora evase, mister Fabio Liverani, allo scopo di onorare al meglio la sfida e superare il turno sceglie di mettere in campo la migliore formazione possibile in questo momento, anche alla luce del fatto che tanti sono i nuovi arrivi e, causa forma fisica non ancora al meglio per i carichi di lavoro, difficilmente sarà possibile dare spettacolo.

La formazione iniziale

Il tecnico romano, quindi, si affida come sempre al consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Lepore, Cosenza, Marino e Calederoni; Haye, Arrigoni e Mancosu in mediana; Falco trequartista alle spalle del tandem d’attacco Palombi-Pettinari.

Il primo tempo

Dopo circa 13 minuti di gioco in cui le squadre si sono studiate c’è il primo sussulto della gara, con il lancio di Mancosu per Palombi, anticipato in uscita da Livieri. Trascorrono i minuti, ma la partita non sembra decollare con entrambe le compagini che si avvicinano sì alle aree di rigore avversarie senza, però, creare il benché minimo pericolo. Al 24mo il tiro di Mancosu viene abbrancato in presa dall’estremo difensore bresciano. Al 30mo prima occasione da gol per i salentini. Lancio lungo di Mancosu per Palombi che passa all’accorrente Falco il cui tiro termina di poco sopra il montante. I giallorossi si svegliano improvvisamente. Al 33mo seconda occasione per il Lecce. Arrigoni ruba un pallone a centrocampo e passa a Falco, che si invola in area, al limite il talento di Pulsano passa la sfera a Palombi il cui tiro da buona posizione termina alto. Al 41mo la girata al volo di Pettinari su cross del solito Mancosu termina a lato. Al 44mo lombardi vicini al gol con il tiro a giro di Ferretti a cui si oppone Vigorito, sulla ribattuta di Mordini l’estremo difensore ex Frosinone compie il secondo miracolo nel giro di un minuto.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione. Nei primi minuti di gioco è la formazione di Toscano a tenere in mano il pallino del gioco. Al 16mo il tiro dal limite di Falco viene parato da Livieri.

Inizia la girandola dei cambi

Al 18mo doppio cambio per Liverani, Fuori Haye e Pettinari e dentro rispettivamente Petruccione e Saraniti.

Al 21mo la sassata da fuori di Calderoni termina di poco a lato. Al 28mo il tiro di Mancosu finisce di molto fuori.

Lepore sbaglia il penalty del vantaggio

Al 29mo Mancosu prende palla e crossa all’indirizzo di Petruccione che viene steso in area da Mordini. Per il sig. Nasca è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta capitan Lepore che spiazza sì Livieri, ma angola troppo e manda a lato.

Al 36mo Falco ci prova dalla distanza, ma il tiro viene parato senza difficoltà dal portiere lombardo. Al 42mo il colpo di testa di Petriccione su cross termina alto. Al 42mo il colpo di testa di Petriccione su cross termina alto. Al terzo minuto di recupero Lecce vicino al passaggio del turno, ma il tiro al volo di Palombi all’interno dell’area termina di pochissimo fuori. Si va ai supplementari.

Il primo tempo supplementare

Dopo alcuni minuti di studio il Lecce passa in vantaggio. Al quinto, infatti, Calderoni si libera del diretto marcato e si invola sulla fascia, una volta nei pressi dell’area di rigore crossa rasoterra all’indirizzo dell’accorrente Palombi che di piatto anticipa Livieri e deposita in rete.

Secondo doppio cambio per i giallorossi

Subito dopo il vantaggio il tecnico romano effettua gli ultimi due cambi a disposizione. Fuori Falco e Calderoni e dentro rispettivamente Tabanelli e Fiamozzi. Al mo il tiro di Tabanelli viene parato senza affanni.

Al quinto Saraniti lanciato a rete viene anticipato da Livieri. Al settimo il tiro all’interno dell’area di rigore di Marchi termina di poco alto. Al 12mo il tiro di palombi finisce fuori. E’ l’ultimo episodio della gara che termina con la vittoria dei giallorossi e il passaggio del turno. Domenica a “Marassi” c’è il Genoa.

Tabellini

U.S: Lecce: 22 Vigorito, 5 Cosenza, 6 Arrigoni, 8 Mancosu, 10 Lepore (Cap.), 13 Haye (18 ste Petruccione), 14 Palombi, 15 Marino, 17 Pettinari (18 st Saraniti), 20 Falco (7 pts Tabanelli), 27 Calderoni (7 pts Fiamozzi) A disp.: 1 Bleve, 12 Chironi, 4 Petriccione, 9 Saraniti, 11 Torromino, 16 Dumancic, 21 Tsonev, 23 Tabanelli, 25 Legittimo, 28 Fiamozzi All. Liverani

Feralpisalò: 1 Livieri, 3 Mordini (1 pts Corsinelli), 8 Magnino, 9 Caracciolo (18 st Marchi), 11 Ferretti, 13 Legati (35 st Canini), 18 Pesce, 19 Altare, 23 Hergheligiu (7 st Raffello), 24 Parodi, 31 Marchi P. A disp.: 22 De Lucia, Valtorta, 6 Ambro, 10 Raffaello, 16 Corsinelli, 20 Martin, 21 Canini, 26 Tantardini, 27 Moraschi, 28 Miceli, 29 Marchi M. All. Toscano

Arbitro: Nasca di Bari. Assistenti: Lanotte-Affatato IV Uomo: Ayroldi

Marcatori: 5 pts Palombi (L)

Note: ammoniti 45 pt Pesce (F) 14 st Haye (L) 26 st Petriccione (L) 35 st Magnino (F) spettatori 5.438 incasso 48.143 euro recxupero 1 pt 3 st angoli 4-3 per il Lecce

