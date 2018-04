Lecce, la carica dei 23mila: arriva il via libera per l’aumento della capienza del “Via del Mare”

Lecce-Paganase potrebbe essere la gara da segnare sui libri della storia sportiva salentina: a 180 minuti dal termine della regular season, con 4 punti di vantaggio sulle seconde in classifica, i giallorossi potrebbero tagliare il nastro della festa e, dopo sei anni di calvario, risalire la china e ri-approdare nel calcio che conta.

Sarà una partita difficile, come tutte, ma sarà anche uno spettacolo sugli spali: da ore, da dopo Catania-Trapani per l’esattezza, in Salento è partita la caccia al biglietto per la gara delle ore 17.30 di domenica. Una vera e propria corsa contro il tempo: già da martedì, infatti, la prevendita aveva toccato quota 7.800 biglietti venduti (che vanno ad aggiungersi ai 6.942 abbonati). Un dato clamoroso che fa pensare al sold-out per l’evento. L’impianto può ospitare fino a 20mila spettatori, ma proprio alla luce del grande dato della prevendita, la società di via Costadura ha presentato richiesta di aumento della capienza del Via del Mare alla CPV, al fine di incrementare il numero di posti vendibili di circa 3.000 unità, equamente distribuite tra Tribuna Est e Tribuna Centrale Inferiore.

Ebbene, dalla Prefettura è giunto il semaforo verde: da questo pomeriggio sono in vendita ulteriori 3mila tagliandi per chi non è riuscito nelle scorse ore ad accaparrarsi un posto (si spera) al sole. Sarà, quindi, record per tutta la Serie C: Lecce-Paganese, infatti, farà registrare numeri da capogiro.

In un comunicato stampa diffuso dall’US Lecce, si legge:

La Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo della provincia di Lecce, che si è riunita presso la Prefettura di Lecce in mattinata, ha autorizzato l’aumento della capienza massima del Via del Mare, portandola a 23.010 posti. Gli ulteriori posti disponibili sono 1.500 in Tribuna Centrale Inferiore e 1.500 in Tribuna Est Inferiore. I tagliandi saranno in vendita dalle ore 12.30. L’US Lecce ringrazia la Commissione e le Istituzioni coinvolte per l’attenzione e la disponibilità dimostrate.

Intanto, sul fronte allenamenti, la squadra ieri ha continuato il lavoro di preparazione al prossimo impegno con un doppio allenamento svolto al Via del Mare. Nel corso delle due sedute mister Liverani ha impegnato i giocatori in un lavoro atletico, tattico e partitelle, potendo contare sull’intera rosa a disposizione, a parte l’infortunato Riccardi. Oggi allenamento, a porte chiuse, nel pomeriggio sempre nello stadio leccese.

Ultima modifica: 26 aprile 2018 15:26