Lecce, oggi il rientro dal Terminillo: pokerissimo nell’ultima amichevole del ritiro. Stesera il nome dell’avversario in Coppa Italia

Dopo due settimane esatte, il Lecce conclude il suo ritiro precampionato. Questa mattina, infatti, la comitiva giallorossa sosterrà l’ultimo allenamento al fresco del monte Terminillo, in provincia di Rieti, e dopo pranzo farà rientro in Salento.

Sono state due settimane di lavoro molto intenso: nei primi sette giorni mister Fabio Liverni ha caricato il lavoro atletico e tattico, nell’ultima settimana, invece, spazio a ben quattro amichevoli. Ieri sera l’ultima della serie: a San Basilio-Roma, i giallorossi hanno affrontato l’Atletico Fregene, squadra militante nella Serie D, vincendo con un perentorio 5 a 0.

Nel primo tempo, Liverani ha mandato in campo Bleve, Lepore, Cosenza, Marino e Calderoni in difesa, Haye, Arrigoni e Mancosu in mezzo, con Falco trequartista a supporto delle due punte Pettinari e Palombi. Buona la partenza del SFF Atletico che pesca subito in palo, ma la partita diventa un monologo giallorosso.

Dopo 10 minuti Falco sblocca il tabellino con un potente mancino dai sedici metri, mentre alla mezzora raddoppia Palombi ben servito da Lepore.

Doppiette di Dubickas e Palombi

Nel corso della ripresa fanno il loro ingresso in campo Chironi, Legittimo, Chiricò, Maimone Dubickas, Tsonev, Dumancic, Tabanelli e l’ultimo arrivato Fiamozzi.

Al 70esimo sale in cattedra Dubickas che nel giro di un minuto rifila due reti: il 3 a 0 e frutto di un bello spunto di Chiricò, mentre il poker è un’iniziativa personale del lituano. Sul finale di gara arriva la doppietta anche di Palombi che fissa il definitivo 5-0.

Bene le giovani punte, dunque, così come gli estrosi Falco e Chiricò. Il Lecce conclude così la prima parte di preparazione precampionato: dalla prossima settimana si comincerà a sudare sotto il sole salentino: martedì 7 agosto è in programma il debutto ufficiale in stagione con il secondo turno eliminatorio della TIM Cup. Il Lecce affronterà la vincente tra Feralpisalò e Virtus Francavilla: la sfida tra queste due si disputerà stasera, alle ore 20.30.

Ultima modifica: 29 luglio 2018 9:53