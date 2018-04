Domenica al “Via del Mare” la carica dei veterani per spingere i giallorossi alla vittoria

Saranno in tantissimi, domenica pomeriggio, allo stadio “Via del Mare” i sostenitori salentini cha affolleranno gli spalti per spingere capitan Lepore e compagni alla vittoria.

Tra loro non mancheranno personalità illustri che hanno indossato la casacca giallorossa e portato il Lecce sui palcoscenici del calcio che conta.

Tra i tanti nomi che si susseguono spiccano quelli di “Re David” Di Michele che sulla sua pagina facebook ha fatto sapere a tutto il popolo salentino che ci sarà: “Ve l’avevo promesso e per me ogni promessa è un debito. Domenica sarò al “Via del Mare” per assistere all’incontro tra Lecce e Paganese. Sarò lì con il cuore perchè la squadra di mister Liverani ha il primo match-point. Sarà molto emozionante essere lì in mezzo a voi ma il legame che ho per il Lecce e troppo forte per non venire. Ci vediamo allo stadio. Forza Lecce”

Non mancherà anche Gianluca Colonnello 5 stagioni (1999-2003) a Lecce e tanti ricordi che lo legano alla città del barocco: “Tornerò finalmente e rivedrò i miei amici Cheva e Giaco che verranno con me allo stadio, poi ho voglia di incontrare anche il grande Peppino Palaia che per me è come un padre ed è una delle persone più belle che io conosca. Qui a Lecce ho passato 5 anni della mia vita: amo Lecce, amo il Salento e appena posso torno volentieri.

Tornando alla partita di domenica l’ex giallorosso chiosa: “Ricordo tante battaglie come questa. La salvezza con la Lazio all’ultima giornata quando eravamo passati in svantaggio, la stessa cosa accadde col Torino. Poi le partite con la Juventus e tante altre in cui abbiamo ribaltato pronostici e risultati. Ci vuole freddezza e concentrazione, bisogna rimanere sempre sul pezzo perché è il momento giusto per raccogliere tutto quello che si è seminato durante la stagione. Non nascondo che mi sono proposto dopo l’addio di Rizzo ma la Società ha scelto Liverani. Mi sarebbe piaciuto allenare il mio Lecce ma non si sa mai, le vie del mare sono infinite…”. Poi ci sono anche gli auguri di un’altro ex veterano che risponde al nome di Luigi Piangerelli in maglia giallorosa tra il 1997 e il 2004 : “A Lecce ho trascorso momenti stupendi escluso il primo anno che decretò la retrocessione in seguito poi ci sono stati tutti i presupposti per fare bene come le due promozioni e le tre salvezze. Nella circostanza la rosa era formata da calciatori molto forti ed alle spalle una società molto solida simile a quella attuale. Sono rimasto sempre un grande tifoso del Lecce e ho seguito la squadra in questi anni difficili di serie C. Spero con tutto il cuore che domenica prossima il Lecce possa tagliare il traguardo per la serie B, se lo merita”.

In curva nord probabile anche la presenza di Graziano Pellè punta dello Shandong Luneng, il monteronese e ex azzurro di Antonio Conte cresciuto nelle giovanili del Lecce e in giallorosso a più riprese in carriera, prima del “lancio” definitivo nel grande calcio. Pellè, che ricordiamo è uno degli atleti italiani più pagati in tutte le discipline sportive, è rimasto legatissimo ai colori giallorossi, tanto da frequentare ancora la Curva Nord con i suoi vecchi amici, compatibilmente con gli impegni all’estero. Ci sarà anche domenica? Vedremo.

Ivan Vedruccio

Ultima modifica: 27 aprile 2018 12:20