Lecce, ultimo giorno di relax: domani si torna in campo e potrebbe esserci un volto nuovo

Vacanze agli sgoccioli per i calciatori dell’Us Lecce che domani torneranno in campo per riprendere la preparazione dopo il lungo periodo di sosta natalizia. I giallorossi, primi della classe nel girone C del campionato di Serie C, sono attesi dal big match contro il Catania in programma domenica 21 gennaio. Sarà un scontro al vertice che potrebbe segnare, in un senso o nell’altro, le sorti di un’intera stagione.

Servirà lavorare al meglio, quindi, per arrivare allo scontro diretto nella migliore condizione fisica e mentale: il Lecce viaggia a una media-punti a dir poco invidiabile, con mister Fabio Liverani ancora imbattuto da quando siede sulla panchina dei salentini (diciassette risultati utili consecutivi). Utili a tal fine sono perciò le partite in programma giovedì in quel di Racale, test amichevole contro la compagine di Prima Categoria, ma soprattutto la sfida contro il Matera (domenica 14) valida per la Coppa Italia di categoria.

Da valutare lo stato di salute della rosa

Appuntamento per domani mattina allo stadio “Via del Mare”, con lo staff tecnico che dovrà valutare lo stato di forma della rosa dopo la lunga pausa; ma soprattutto sarà un ritrovo particolare perché nel pieno della sessione di calciomercato.

Come noto, il Direttore Sportivo Mauro Meluso è alla ricerca di un paio di pedine da consegnare all’allenatore per rinforzare una squadra a tratti perfetta. In cima alla lista dei desideri c’è certamente la figura del trequartista, funzionale al 4-3-1-2: si attende ad ore la risposta del brasiliano Lucas Chiaretti del Cittadella, con il club padovano che però vorrebbe trattenerlo in Serie B. Molto dipenderà allora dalla capacità di corteggiamento da parte della dirigenza salentina. Si seguono sempre le piste che conducono ai baresi Bellomo e Strambelli.

Imminente il ritorno di Legittimo

Ma il primo arrivo ufficiale potrebbe essere quello di un difensore. Il DS è alla ricerca di un elemento capace di dare sostanza non solo al cuore del pacchetto difensivo, ma anche all’out sinistro, dove ora agisce Luca Di Matteo e, all’occorrenza, l’adattato Ciancio. Il nome che circola da giorni è quello di Matteo Legittimo, salentino doc, al momento in forza al Trapani.

Il 28enne di Casarano è in uscita dai granata siciliani e vorrebbe tornare a casa: con un passato in giallorosso, infatti, quello di Legittimo sarebbe un ritorno di tutto rispetto (è andato via nell’estate del 2016) e anche alquanto utile. Visto il suo trascorso nelle giovanili giallorosse, il difensore potrebbe essere tesserato come “giocatore bandiera”, senza quindi comportare automaticamente l’uscita di un elemento over.

Al momento, l’unico over dato per sicuro partente sembra essere Mario Pacilli, poco utilizzato nel sistema di gioco da Liverani. Da valutare, invece, le posizioni di Drudi e Marino. Ad ore potrebbe essere annunciato il primo colpo invernale del Lecce.

Ultima modifica: 8 gennaio 2018 16:44