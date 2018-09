Lecce-Venezia 2-1, “big” Palombi prima replica a Di Mariano e poi regala il primo successo

Metabolizzata, si spera, la sconfitta subita settimana scorsa dall’Ascoli e al termine della preparazione settimanale, questo pomeriggio, i giallorossi di mister Fabio Liverani, sono scesi sul campo dello stadio “Via del mare”, nella sfida che li ha visti di opposti al Venezia.

Ritrovare il gioco, che nel corso della partita con i bianconeri marchigiani si è visto poco, pochissimo e conquistare i primi tre punti della stagione sfuggiti nei precedenti incontri con Benevento e Salernitana lo scopo con il quale sono scesi in campo gli uomini del tecnico di Roma.

In occasione della sfida con i lagunari di Vecchi (plurivincitore di trofei con la primavera dell’Inter), provenienti da due battute d’arresto di cui una casalinga con la corazzata Benevento, l’allenatore si vede costretto a fare a meno nuovamente dell’estremo difensore Vigorito e dello squalificato Lucioni ma, all’arrivo della distinta con le formazioni ufficiali, c’è la sorpresa Bovo e non Cosenza ad affiancare Meccariello al centro del reparto arretrato; novità anche sulla corsia destra di difesa con l’esordio stagionale di capitan Franco Lepore; per il resto, confermata in toto la mediana, in attacco a fare coppia con Falco c’è Palombi in sostituzione di Pettinari.

La formazione iniziale

Il Lecce scende quindi in campo con il consueto 4-3-1-2 con: Bleve tra i pali; Lepore, Bovo, Meccariello e Calderoni; Scavone, Arrigoni e Petriccione al centro; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Palombi-Falco.

Il primo tempo

Il Lecce inizia bene e al terzo di gioco conquista una punizione dal limite. Sulla palla si presenta Bovo, ma il tiro viene respinto dalla barriera. Al settimo giallorossi vicini al gol. Cross rasoterra di Lepore, la palla viaggia nei pressi dell’estremo difensore veneto, ma prima che Palombi possa ribadirla in rete viene respinta da un difensore avversario. Al 16mo il Venezia si divora letteralmente l’occasione per il vantaggio. Cross dalla sinistra e palla pennellata per il tiro al volo di collo pieno di Bruscagin, lasciato solo dalla difesa giallorossa, che alza troppo la mira e spara alto. Al 19mo la punizione dal limite di Falco termina sulla barriera e un minuto dopo il tiro dal limite, sempre dell’attaccante di Pulsano, termina alto. Al 29mo Venezia nuovamente vicino al vantaggio con Gejto che solo davanti a Bleve viene anticipato poco prima tel tiro. Sull’azione successiva i giallorossi vanno in vantaggio con Scavone, ma il direttore di gara annulla, tra le contestazioni, per un fallo dello stesso centrocampista. Al 39mo la botta di Mancosu dal limite finisce alta.

La ripresa

La seconda frazione di gioco si apre con gli stessi ventidue del primo tempo. Al secondo di gioco il tiro di Falco all’interno dell’area termina fuori. Al nono i lagunari si divorano la terza occasione per passare in vantaggio. Cross rasoterra dalla sinistra per l’accorrente Gejco che a porta vuota preferisce graziare capitan Lepore e compagni. Al 14 il tiro rasoterra di Mancosu viene abbrancato in presa da Lezzerini.

Venezia in vantaggio

Al 15mo i lagunari pervengono al meritato vantaggio. Falzerano tira una botta dal limite, Bleve para ma non trattiene, sulla ribattuta Lepore vede bene di perdersi Di Mariano che insacca.

Palombi pareggia

Al 28mo la compagine salentina pareggia. Passaggio filtrante di Falco per Simone Palombi, l’attaccante controlla e solo davanti a Lezzerini lo trafigge con un rasoterra. Per il giovane scuola Lazio il secondo gol stagionale dopo quello in Coppa Italia.

Il gol galvanizza i ragazzi di Liverani che si riversano nella metà campo avversaria. Il Lecce tenta la reazione, ma i giallorossi tessono bene l’azione, ma sbagliano sempre lo spunto finale. Al 44mo il tiro di Palombi all’interno dell’aria viene deviato con la coscia da un difensore avversario.

Palombi bissa

Al 47mo Palombi, ancora lui, porta in vantaggio i giallorossi. Palombi prende palla a centrocampo, il centrocampista passa la palla all’attaccante che con perfetto inserimento di tempo si lascia alle spalle i difensori avversari e, dopo aver driblato anche Lezzerini, deposita a porta vuota.

Una vittoria in rimonta, un successo di carattere, quello che era mancato contro l’Ascoli. i Giallorossi battono la formazione di Vecchi e conquistano il primo successo stagionale. Prima della marcatura salentina, forse, a meritare qualcosina in più era stata la compagine lagunare, ma alla fine quella tempra che molte si è ammirata nel corso della stagione scorsa ha avuto la meglio su tutto e su tutti (leggi QUI le pagelle). Gli uomini di Liverani si portano a cinque punti in classifica e questo è anche merito del tecnico romano che ha azzeccato i cambi e portato a casa la gara. Martedì si torna nuovamente in campo contro il LIvorno nel primo turno infrasettimanale della stagione.

U.S. Lecce: 1 Bleve, 4 Petriccione, 6 Arrigoni (19 st Tabanelli), 8 Mancosu, 10 Lepore (cap.) 14 Palombi, 16 Meccariello, 20 Falco, 27 Calderoni, 30 Scavone (19 st Pettinari), 31 Bovo (39 st Venuti) A disp: 22 Vigorito, 5 Cosenza, 11 Torromino, 13 Haye, 15 Marino, 17 Pettinari, 19 La Mantia, 21 Tsonev, 23 Tabanelli, 24 Venuti, 28 Fiamozzi, 29 Armellino. Allenatore: Liverani

Venezia F.C.: 22 Lezzerini, 3 Bruscagin, 4 Adelkovic, 6 Domizzi (Cap.), 7 Bentivoglio, 8 Suciu (30 st Segre), 13 Modolo, 19 Geijo (25 st Vrion), 20 Di Mariano (42 st Citro), 23 Falzerano, 26 Garofalo; A disp.: 1 Facchin, 12 Vicario, 5 Coppolaro, 9 Zigoni, 15 Zennaro, 17 Marsura, 18 Segre, 25 Cernuto, 27 Zampano, 28 Citro, 30 Migliorini, 32 Vrioni. Allenatore: Vecchi

Arbitro: Nicola Baroni di Firenze Assistenti: Mattia Scarpa di Reggio nell’Emilia-Daniele Marchi di Bologna IV Ufficiale: Giovanni Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 15 st Di Mariano (V) 28 st 45+2 st Palombi (L)

Note: ammoniti 26 pt Modolo (V) 13 st Palombi (L) 30 st Bovo (L) 35 st Di Mariano (V) spettatori 9.326 incasso 88.085,22 euro recupero 1 pt 4 st angoli 4-2 per il Lecce

Ultima modifica: 22 settembre 2018 17:23