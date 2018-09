Livorno-Lecce 0-3, La Mantia si sblocca e Palombi ci prende gusto… secondo successo di fila

Messosi alle spalle in fretta e furia il primo successo stagionale conseguito sabato pomeriggio contro il Venezia e dopo due soli giorni di preparazione sulle spalle, questa sera i giallorossi di mister Fabio Liverani sono scesi nuovamente in campo allo stadio “Armando Picchi” nella sfida che li ha visti opposti al Livorno allenato dall’ex bomber del Lecce fine anni ’90, inizi anni 2000, Cristiano Lucarelli, che fino a ora ha ottenuto un solo punto frutto del pareggio in trasferta a casa del Cosenza.

Anche quest’anno, quindi, le strade del tecnico romano e di quello toscano si incrociano, visto che, nella passata stagione, a contendere la promozione alla compagine salentina è stato il Catania sulla cui panchina sedeva l’indimenticato centravanti.

In occasione della sfida con la compagine amaranto l’allenatore ex Perugia, come annunciato ieri nel corso della conferenza stampa pre-gara, decide di mescolare un le carte in tavola effettuando grosso turn-over

All’arrivo delle distinte, infatti, molte, moltissime sono le novità nell’undici di partenza. Non fanno parte dei titolari, infatti Bleve, Falco, Arrigoni, Bovo, Lepore e Fiamozzi. Dentro, invece, Tabanelli, La Mantia, Vigorito, Marino, e Scavone.

La formazione iniziale

I giallorossi si schierano, quindi, con il consueto 4-3-1-2 con:Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Meccariello Marino e Calderoni; Tabanelli, Petriccione e Scavone in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco composta da Palombi e La Mantia.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Livorno al sesto con l’ex Dainelli, ma la sfera termina altissima. Al 12mo giallorossi vicini al gol. Arbitro e assistente non si accorgono della posizione di off di La Mantia, il centravanti giallorosso si trova, quindi, solo davanti al portiere che, però, riesce a respingere in corner il tiro.

La Mantia ripaga la fiducia di Liverani

Al 15mo arriva il vantaggio dei salentini. Corner con il contagiri di Petriccione e inserimento preciso di testa di La Mantia che trafigge Mazzoni.

Al 21mo buona occasione per il Lecce per raddoppiare, ma sul cross di Calderoni, non c’è La mantia e Palombi non riescono a colpire la palla per pochi centimetri. Al 25mo il tiro dal limite di Diamanti termina alto. Al 27mo è la botta di Mancosu a finire sopra il montante. Al 31mo salentini a un passo dal raddoppio. La Mantia protegge palla e e passa a Calderoni; cross per la testa Palombi e palla respinta dal palo. Al 36mo Livorno a un passo dal pareggio. Cross in area giallorossa, Vigorito accenna l’uscita e si fa scavalcare dal pallone, Scavone perde la marcatura su Diamanti e l’ex Bologna, solo davanti all’estremo difensore ex Frosinone, alza troppo il tiro e spedisce di poco fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione. Al 47mo arriva il primo giallo della gara all’indirizzo di Petriccione per un fallo su Diamanti.

Palombi ci prende gusto.

Al 48emo arriva il raddoppio giallorosso. Palombi ruba palla a Bogdan sulla trequarti e si invola verso l’area di rigore e, una volta all’interno, insacca alle spalle di Mazzoni in uscito con un pallonetto.

Al 50mo Livorno vicinissimo al pareggio. Cross di Giannetti all’indirizzo di Kozak lasciato libero da Marino, ma il calciatore amaranto di testa manda di pochissimi centimetro al lato.

Palombi fa il bis

Al 58mo arriva il terzo gol per i salentini. Mancosu ruba palla a centrocampo e lancia Palombi, il baby scuola Lazio entra in area, e cerca il pallonetto sull’uscente Mazzoni che questa volta, però, riesce a parare, l’attaccante leccese, però, non demorde, riprende la sfera e la deposita in rete a porta vuota.

Al 66mo il colpo di testa di Murillo termina a lato. Al 69mo la conclusione dal limite di Giannetti sfiora il palo della porta difesa da Vigorito. Al 70mo salentini a pochissimo dal poker. Albertazzi per evitare il corner esce a vuoto, la palla va a Mancosu che, però, con un attimo di ritardo non riesce a depositare in rete a porta vuota. Al 78mo doppio cambio per mister Liverani. Fuori Scavone e Palombi e dentro rispettivamente Haye e Pettinari. All’84mo ultimo cambio per il Lecce con “Hulk” Torromino che prende il posto di La Mantia.

In questa prima uscita infrasettimanale è andata in scena la più bella prestazione dei Giallorossi. Mister Fabio Liverani schiera una formazione modificata per 5/11 rispetto alla sfida vittoriosa con il Venezia e i suoi ragazzi gli danno pienamente ragione con una performance sugli scudi. Tre gol e almeno altre tre occasioni per andare in rete, una sola opportunità concessa agli avversari e, tra l’altro, a causa di una svista difensiva. La brutta prestazione di Ascoli e stata dimenticata presto e con il trascorrere delle gare il gioco prende sempre più forma. Sabato si rotorna tra le mura amiche del “Via del Mare” nella partita contro il Cittadella.

Ultima modifica: 25 settembre 2018 22:56