Liverani: “impensabile comandare per 90’, ma sono contento”. Saraniti: “esordio felice”. Il Lecce continua a volare, ma il Catania non molla

Mister Liverani non perde da un intero girone: da Catanzaro al Catanzaro, è sempre 3 a 1 in favore dei salentini che così proseguono il loro cammino, in vetta alla classifica del girone C del campionato di Serie C. Anche ieri un’altra grande prova di carattere per i giallorossi che, con i nuovi arrivati subito in campo (in panchina c’era anche Selasi), prima si portano in vantaggio, poi si fanno recuperare regalando un’ultima parte di primo tempo sotto tono, poi nella ripresa ribaltano.

Uomo-copertina: Andrea Saraniti. Lui, attesissimo in campo insieme all’altra new entry Tabanelli, timbra subito il cartellino davanti ai suoi nuovi tifosi, dimostrando ancora una volta il perché è lui il capocannoniere del torneo.

Il pensiero del mister

“Se abbiamo sofferto in alcuni tratti – spiega mister Liverani al termine della sfida – è perché a calcio non si gioca da soli, ma questo è scontato. In questo campionato non è pensabile comandare un’intera gara: ci sono sempre momenti in cui riusciamo a chiudere l’avversario, altri in cui dobbiamo essere bravi a contenere. Questa squadra va in difficoltà quando ha dei cali di tensione, ma nessuno di noi pensa che per 90 minuti possiamo avere vita facile. Al netto di questo, non ricordo grandi parate di Perucchini: nelle difficoltà, la partita finisce 3 a 1. Sul gol subito è stato molto bravo il Catanzaro: forse c’è stata poca comunicazione tra Di Matteo e Marino, con quest’ultimo che ha sbagliato la rotazione del corpo in chiusura”.

L’attesa è anche per i nuovi innesti e così Liverani si lascia andare a qualche commento sui singoli: “ci aspettavamo da loro esattamente quello che hanno dimostrato. Saraniti è bravo a cucire il gioco, far salire i compagni, rapace in area. Tabanelli sapevamo che aveva un minutaggio limitato: abbiamo deciso di inserirlo dall’inizio, ha giocato discretamente e con entusiasmo.

Arrigoni? Su di lui c’è poco da dire. È un ragazzo che ha una voglia incredibile: ha giocato come se non avesse la frattura al naso, e per me è un elemento fondamentale, dentro e fuori dal campo. Di Piazza, invece, è un giocatore come tutti gli altri, deve allenarsi al massimo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri dei suoi compagni. Sono felicissimo per lui per l’ovazione del pubblico, ma io faccio la formazione sulla base di quello che vedo in settimana”.

Ma a prendersi le copertine è oggi Andrea Saraniti. Ci ha messo appena 11 minuti per entrare di diritto e di prepotenza nel cuore dei suoi nuovi tifosi, con un gol di testa, splendido, capace di far saltare il banco, mettendo anche l’incisivo zampino in occasione del 2 a 1.

Il grande esordio di Saraniti

“Questo esordio mi fa un effetto strano – confessa. Non è una frase fatta: ringrazio Checco Lepore per il bel cross che mi ha servito. Insomma, sono felice! Era importante fare i 3 punti: mi interessava la prestazione, perché in settimana ho lavorato bene con i miei nuovi compagni, il mister mi ha dato subito fiducia e alla fine ho fatto quello che mi riesce meglio. Vedo che c’è un gruppo affiatato, una società che si sta impegnando al massimo, e noi che ci alleniamo al 100%. Ora ci sono altre 13 finali: essere in questa piazza mi riempie di orgoglio. Nello spogliatoio nell’intervallo ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che con il nostro potenziale dovevamo semplicemente giocare da Lecce. La ripresa è stata di assoluto livello, concedendo molto poco”.

A timbrare il cartellino è tornato anche Marco Mancosu. Partito un po’ in sordina, è venuto fuori alla distanza, mettendo il punto esclamativo sul risultato finale. “Questa – dice – è una vittoria importantissima e ora cerchiamo di proseguire su questa strada. Quelle dietro non mollano e non possiamo permetterci passi falsi. Meglio nel secondo tempo: forse ci ha sorpreso l’atteggiamento iniziale del Catanzaro che è stato il primo avversario che è venuto a giocarsela al “Via del Mare”. Gol non esteticamente bello, ma sono questi i gol più belli e importanti. Ora non dobbiamo rilassarci: dobbiamo restare sempre sul pezzo”.

Chi recrimina, invece, è mister Dionigi, tecnico del Catanzaro, per il quale “c’è un rammarico enorme per come si era messa la partita. Il Catanzaro ha espresso un grande calcio, a viso aperto sul campo della capolista. Sul pareggio abbiamo avuto anche la possibilità di portarci in vantaggio e chiudere i conti. Alla fine sono venute fuori le individualità, e con intelligenza il Lecce ha fatto il suo. Ma peccato perché il 2 a 1, su autogol, ci ha buttato giù: peccato, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Il Lecce se è primo ci sarà un motivo: oggi non dico nulla, ma di certo ci sono meriti, in primis dell’allenatore, e rispetto alle altre concorrenti vedo i giallorossi più squadra”.

Le altre: tanti pareggi

Alle spalle dei giallorossi, però, non molla la presa il Catania che si impone con un netto 2 a 0 sul difficile campo della Fidelis Andria. Protagonista assoluto il neo acquisto Porcino. Con il Trapani che ha osservato il turno di riposo (ora a -12 dalla vetta), la 24^ giornata è stata la giornata del segno X.

Pari, infatti, tra Cosenza e Siracusa (0-0), Virtus Francavilla-Rende (0-0), Juve Stabia-Paganese (1-1), Reggina-Fondi (0-0) e Akragas-Casertana (1-1). Nel posticipo, una rete a testa anche tra Matera e Monopoli con i pugliesi in vantaggio e poi ripresi in pieno recupero.

Vince, invece, la Sicula Leonzio che con un perentorio 3 a 1 batte il Bisceglie, prossimo avversario del Lecce.

Classifica

Lecce 52, Catania 48, Trapani 40, Siracusa 36, Rende 35, Cosenza e Matera 34, V.Francavilla e Monopoli 31, Catanzaro 28, Bisceglie 27, Sicula Leonzio 26, Fondi 23, Andria e Casertana 22, Paganese 20, Akragas 11.

Prossimo turno 25^ giornata (dom. 11 febbraio)

Bisceglie-Lecce (ven. 9 ore 20.45)

Siracusa-Akragas

Catania-Cosenza

Monopoli-Fidelis Andria

Fondi-Juve Stabia

Paganese-Matera

Catanzaro-Sicula Leonzio

Casertana-Trapani

Reggina-Virtus Francavlla

riposa Rende

Ultima modifica: 5 febbraio 2018 9:11