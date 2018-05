Monopoli-Lecce 4-1, Saraniti illude ma poi i Gabbiani dilagano. Adesso testa alla Supercoppa

Dopo il successo casalingo di domenica scorsa contro la Paganese che ha consentito ai giallorossi di fare il salto e raggiungere la Serie B, sfuggita nei tornei passati a causa, spesso, di colpe proprie e non supremazie altrui, questo pomeriggio i calciatori salentini sono scesi in campo allo stadio “Veneziani” nella sfida che li ha visti opposti al Monopoli.

Raggiunto con una giornata di anticipo il traguardo finale, gli uomini di mister Liverani avranno oggi la giusta serenità per onorare, senza pressioni e patemi d’animo, l’ultimo impegno del girone in una sfida che si è rivelata molto bella dal punto di vista dello spettacolo visto che, anche la formazione barese, non aveva molto da dire avendo raggiunto l’obiettivo dei Play Off.

In occasione della partita con gli uomini di Scienza il tecnico romano decide di dare spazio a chi nel corso del campionato ha giocato di meno e far rifiatare altri in vista delle gare che assegneranno la Supercoppa di Serie C che vedrà il Lecce giocare con le altre due neopromosse Padova e Livorno.

Alla luce anche delle assenze di Cosenza, squalificato, Lepore, Tsonev e Pacilli infortunati in porta, dopo aver assistito per tutto il tempo alle prodezze e qualche papera che poteva costare cara del collega Perucchini, fa il suo esordio Chironi, nel reparto arretrato spazio a Marino e Di Matteo; a centrocampo Selasi prende il posto di Armellino, Tabanelli ritrova un posto da titolare nel ruolo di trequartista e, infine, Caturano affianca Saraniti in attacco.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Chironi tra i pali; difesa composta da Ciancio, Marino, Legittimo e Di Matteo; Selasi, Arrigoni e Mancosu in mediana; Tabanelli a sostegno del duo Saraniti-Caturano

Pronti-via Saraniti va in gol

Trascorrono solamente 2’ e 23’’ di gioco e il Lecce passa in vantaggio. Calcio d’angolo con il contagiri di Arrigoni per la testa di bomber Saraniti che altro non può fare che depositare la palla alle spalle di Menegatti.

Pareggio dopo solo due minuti

Al quinto di gioco la formazione biancoverde giunge al pareggio. Legittimo, al limite dell’area, rinvia la palla sui piedi di Sarao che con il destro la mette nell’angolino dove Chironi non può arrivare.

Al 13mo il Monopoli va vicino al vantaggio. Donnarumma sulla fascia lascia sul posto i difensori leccesi e crossa all’indirizzo di Sarao il cui colpo di testa da posizione favorevolissima termina a lato.

Ciancio raddoppia per il Monopoli

Al 18mo il Monopoli ribalta la situazione. Donnarumma, come nell’azione precedente, si invola sulla fascia sinistra e crossa, la palla è intercettata da Simone Ciancio la cui deviazione trafigge Chironi.

Trascorrono tre minuti e al 21mo i giallorossi vanno vicini al pareggio. Arrigoni crossa all’indirizzo di Saraniti il cui tiro al volo è deviato in corner con un miracolo da Manegatti. Al 22mo nuovo miracolo dell’estremo difensore biancoverde che si oppone con i pugni alla botta dal limite di Mancosu. Al 32mo il palo nega il pareggio ai giallorossi. Punizione dal limite di Caturano, la palla supera il portiere del Monopoli, ma va a infrangersi sul legno. Sulla ribattuta a colpo sicuro di Legittimo, Menegatti compie il terzo miralo di giornata. Al 43.mo il colpo di testa di Rota su cross del solito Donnarumma termina alto.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione. Al 48mo prima sostituzione per Liverani che fa entrare Costa Ferreira al posto di un impalpabile Tabanelli. Al 53mo il colpo di testa di Paolucci viene abbrancato in presa senza problemi da parte di Chironi. Al 54mo Monopoli vicino alla terza marcatura sul colpo di testa di Salvemini che termina pochissimi centimetri a lato. Al 61mo nuovo cambio, doppio, per i giallorossi. Fuori Saraniti e Di Matteo e dentro, rispettivamente, Di Piazza e Valeri. Al 69mo ancora una doppia sostituzione per i salentini. Fuori Caturano e Selasi con Persano e Armellino che prendono il loro posto. Al 78mo il Lecce si fa vedere dalle parti di della rete del Monopoli, ma il suo appoggio al volo è facile preda del portiere dei Gabbiani. Al 79mo la botta dal limite di Persano viene deviata in angolo da Benassi che devia con il corpo la sfera diretta in gol.

Minicucci mette in ghiaccio la gara.

All’85mo il Monopoli fa sua la partita. Rota tira all’indirizzo della porta giallorossa, Chironi non trattiene, sulla sfera si avventa Minicucci che a porta vuota deposita.

Genchi serve il poker

Al 95mo arriva il poker per i gabbiani a opera di Genchi che con un rasoterra di destro a porta vuota trafigge per la quarta volta Chironi infliggendo una sonora sconfitta ai giallorossi.

I giallorossi onorano non al meglio l’ultima giornata di campionato, certo, se non fosse stato per lo sfortunato autogol di Ciancio e per un Menegatti in vera e propria giornata di grazia, forse si sarebbe potuta raccontare un’altra storia. A ogni modo va bene così, anche se nel corso della partita si sono notate sviste difensive da parte degli uomini di Liverani veramente gravi (clicca QUI per le pagelle dei giallorossi). Adesso terminato il torneo regolare è giunto il momento di concentrarsi anima e corpo sul triangolare che assegnerà la Supercoppa. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina in vista della prima partita contro il Padova.

Ultima modifica: 6 maggio 2018 16:42