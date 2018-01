Il Nardò domina sul campo della Sarnese ma il risultato è un pareggio

Comincia in maniera positiva il 2018 del Nardò che, imbattuto da sei giornate, domina anche sull’insidioso campo della Sarnese ma non riesce a portare a casa l’intera posta in palio. Dopo essere passato meritatamente in vantaggio, il Toro getta alle ortiche la vittoria per l’unico errore commesso dalla propria retroguardia che consente ai campani di agguantare un insperato pareggio.

Formazioni

Alleggerito nell’organico dal mercato dicembrino, e senza capitan Palmisano infortunato e Cassano squalificato, mister Taurino schiera Mirarco tra i pali, Scipioni, Trinchera e Caporale sulla linea difensiva, Versienti e Mangione sugli esterni, Bertacchi in mediana con Prinari e Bolognese. In attacco Cavaliere in coppia con il nigeriano Agodirin. La Sarnese, rinnovata nella guida tecnica e nella rosa, si affida al tridente offensivo composto da Manfrellotti, Elefante e Calemme.

Primo tempo

Partenza a ritmi blandi per entrambe le squadre che trascorrono il primo quarto d’ora di gioco in fase di studio. Nell’arco di due minuti il Nardò prova a impensierire la retroguardia avversaria prima con Versienti che al 14’ non riesce a superare Russo con un pallonetto e poi con Mangione che al 16’ in diagonale sfiora il palo alla destra del portiere. Al 21’ è ancora la formazione ospite a rendersi pericolosa con Cavaliere ma anche questa volta Russo fa buona guardia. Il Nardò manovra bene e con un buon palleggio soprattutto nella zona nevralgica del campo riesce a tenere saldamente in mano le redini del gioco. Al 33’ un siluro di Caporale da fuori area viene smanacciato in angolo da un magistrale intervento di Russo. Nel finale di tempo la Sarnese si risveglia dal torpore e fa valere una leggera supremazia territoriale ma senza esito. Nonostante diversi tentativi di sbloccare la partita, si va al riposo con un pareggio a reti inviolate.

Secondo tempo

Nella seconda frazione è sempre il Nardò a condurre il gioco e al 52’ protagonista è ancora l’estremo difensore campano che nega il vantaggio agli ospiti respingendo una conclusione a botta sicura di Scipioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 57’ finalmente la partita si sblocca: Prinari esplode un potente destro all’altezza della lunetta, Russo questa volta non riesce a trattenere e palla in rete per il meritato vantaggio granata. Il Nardò insiste in attacco nel tentativo di chiudere la partita e al 62’ sfiora il raddoppio con Versienti ma Russo devia in angolo. Con la partita saldamente nelle mani dei granata, la Sarnese trova un insperato pareggio frutto di uno sfortunato retropassaggio di Scipioni che innesca Manfrellotti bravo a superare in uscita Mirarco e depositare comodamente in rete. Non succede più nulla di rilevante fino alla fine dell’incontro che si chiude con un pareggio che va molto stretto agli uomini di Taurino.

Dopo due trasferte consecutive, domenica prossima i granata tornano tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” ospitando l’Audace Cerignola, seconda forza del campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 18ª giornata

Altamura – Gragnano 0-0

Alto Tavoliere – Az Picerno 0-0

Audace Cerignola – Sporting Fulgor 2-0

Aversa Normanna – Taranto 0-2

Frattese – Francavilla in Sinni 0-1

Pomigliano – Gravina 2-2

Potenza – Cavese 2-2

Sarnese – Nardò 1-1

Turris – Manfredonia 2-1

Classifica

Potenza 43, Audace Cerignola 42, Altamura 41, Cavese 41, Taranto 32, Gravina 30, Az Picerno 27, Nardò 27, Sarnese 22, Pomigliano 21, Gragnano 20, Francavilla in Sinni 17, Turris 16, Alto Tavoliere San Severo 15, Frattese 13, Manfredonia 11, Aversa Normanna 10, Sporting Fulgor 9

Note: Turris 4 punti di penalizzazione, Manfredonia 2 punti di penalizzazione

