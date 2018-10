Nardò-Sarnese 0-0, in casa granata rimandata la prima vittoria di stagione

Secondo pareggio consecutivo per il Nardò che di fronte al proprio pubblico, nonostante una buona prestazione complessiva, non va oltre un lo 0-0 contro la Sarnese e rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Formazioni

Novità in formazione per il Nardò con mister Taurino, al rientro in panchina dopo le due giornate di squalifica, che nel consolidato modulo 3-5-2 schiera l’under Rizzitano tra i pali, Benvenga, Cassano e Centonze sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Prinari e Bolognese con il giovane Muci e Versienti sugli esterni. In attacco la coppia Molinari-Kyeremateng. Sul fronte campano, mister Cusano, reduce da due sconfitte consecutive, si affida al 4-3-2-1 con Cassata e Sellitti a sostegno di Maione in attacco.

Primo tempo

La prima frazione di gioco si apre con il Nardò che manovra bene ma la retroguardia avversaria non concede spazi. Al 12’ uno spunto di Prinari termina con la conclusione del centrocampista granata dai 20 metri bloccata senza troppi affanni da Mennella. I padroni di casa insistono nel tentativo di scardinare la difesa ospite ma la fase di costruzione della manovra manca di incisività. Al 35’ ci prova Bertacchi dal limite dell’area, il pallone sfiora la traversa. Nel giro di cinque minuti il Nardò si rende pericoloso con due punizioni di Benvenga e Molinari ma entrambe le volte i tentativi dei granata non impensieriscono Mennella. A un minuto dal termine Kyeremateng affonda sulla destra, assist per Molinari che non riesce a imprimere la giusta dose di potenza alla sua conclusione da buona posizione e il pallone è facile preda dell’estremo difensore campano. Finale di tempo in crescendo per il Toro che alza in ritmo ma non riesce a trovare gli spazi giusti anche grazie all’attenta difesa ospite.

Secondo tempo

Seconda frazione decisamente povera di emozioni con il Nardò che preme sull’acceleratore e macina costantemente gioco ma non riesce a trovare il varco giusto per concretizzare la manovra offensiva. Bisogna aspettare il 78’ per vedere un’azione degna di nota con una doppia opportunità per i granata: incursione dalla sinistra di Prinari, assist per Molinari che gira a rete, Mennella vola e respinge, sul pallone piomba Sené che rimette al centro per Prinari che di testa non inquadra lo specchio della porta. Gli uomini di Taurino insistono ma la partita scivola via senza ulteriori sussulti.

Il Nardò, che raccoglie un punto che muove la classifica, ora è atteso da due trasferte consecutive in casa di Gravina ed Ercolanese.

SERIE D – Girone H, risultati 3ª giornata:

Az Picerno – Fasano 6-5; Bitonto – Audace Cerignola 3-1; Ercolanese – Altamura 1-2; Francavilla – Fidelis Andria 2-1; Gelbison – Gravina 0-0; Nardò – Sarnese 0-0; Pomigliano – Savoia 0-1; Sorrento – Nola 0-0; Taranto – Gragnano 3-2

Classifica

Az Picerno 9, Altamura 9, Taranto 7, Sorrento 7, Bitonto 7, Gelbison 5, Fasano 4, Nola 4, Gravina 4, Savoia 4, Francavilla 4, Ercolanese 3, Audace Cerignola 3, Nardò 2, Fidelis Andria 1, Sarnese 1, Gragnano 0, Pomigliano 0

Ultima modifica: 1 ottobre 2018 8:06