Nardò-Altamura 1-2, parte con uno stop casalingo il campionato dei granata

Per il terzo anno di fila il Nardò inaugura la nuova stagione con una sconfitta tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”. Così come era successo due anni fa contro il Ciampino e lo scorso anno contro la Sarnese, quest’oggi è l’Altamura che si impone sui granata per 1-2 con entrambi i gol ospiti maturati in circostanze fortunose.

Formazioni

Mister Taurino (squalificato e sostituito in panchina dal preparatore Rizzo) schiera il consolidato modulo 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Benvenga, Aquaro e Centonze sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, Prinari e Bolognese con De Pascalis e Versienti sugli esterni. In attacco Palmisano a sostegno del “puntero” Molinari. Sul versante opposto, mister De Luca opta per uno schieramento a trazione anteriore con Leonetti, Tozzi e Palazzo terminali offensivi.

Primo tempo

Approccio offensivo alla gara da parte dei padroni di casa che già al 4’ si rendono pericolosi con Versienti che, su lancio dalle retrovie di Centonze, si incunea in area ma la sua conclusione finisce sull’esterno della rete. Il Nardò controlla il gioco ma è l’Altamura che alla prima combinazione offensiva passa in vantaggio: all’11’ Guadalupi taglia in due la difesa granata con un lancio per Leonetti che sfrutta una clamorosa indecisione di Mirarco e deposita in rete. Nonostante lo svantaggio, il Toro continua a manovrare ma riesce a rendersi pericoloso solo al 25’ con una punizione a giro di Benvenga che sfiora il palo. A due minuti dal termine il Nardò trova il pareggio: Scarano commette un ingenuo fallo in area su Bolognese e il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto l’argentino Molinari fa secco l’estremo difensore murgiano e ristabilisce l’equilibrio in campo.

Secondo tempo

A inizio ripresa è sempre il Nardò ad avere il pallino del gioco mentre l’Altamura bada più a difendersi che a proporre azioni offensive. Al 61’ Prinari scaglia un siluro dai 35 metri ma Scarano è reattivo e sventa la minaccia. Mister De Luca sostituisce Leonetti con Gagliardi e la mossa si rivela azzeccata perché al 68’ l’attaccante murgiano si rende protagonista del rocambolesco vantaggio ospite: la retroguardia del Nardò si fa nuovamente sorprendere con un lancio dalle retrovie, Mirarco esce a valanga su Gagliardi ma il pallone carambola su Aquaro e termina la sua corsa nella rete granata. Mister Taurino prova a recuperare la partita e opera un doppio cambio sostituendo Mirarco con Rizzitano e Palmisano con Cordella. Al 75’ i murgiani sfiorano il terzo gol con un’incursione solitaria di Guadalupi a cui si oppone per due volte l’estremo difensore granata. All’85’ il Nardò sfiora il pareggio con Bertacchi su punizione ma il tiro del centrocampista bergamasco impatta l’esterno della rete. Dopo 4 minuti di recupero, il fischio finale dell’arbitro sancisce la prima sconfitta stagionale del Nardò che domenica prossima sarà ospite della Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 1ª giornata

Az Picerno – Savoia 2-0 Francavilla – Nola 0-3 Gelbison – Fidelis Andria 2-0 Granata – Fasano 0-2 Gravina – Sarnese 2-1 Nardò – Altamura 1-2 Pomigliano – Audace Cerignola 0-3 Sorrento – Gragnano 1-0 Taranto – Bitonto 1-1

Classifica

Nola 3, Audace Cerignola 3, Az Picerno 3, Gelbison 3, Fasano 3, Altamura 3, Gravina 3, Taranto 1, Bitonto 1, Sarnese 0, Nardò 0, Gragnano 0, Fidelis Andria 0, Granata 0, Savoia 0, Francavilla 0, Pomigliano 0

Ultima modifica: 17 settembre 2018 9:39