Batticuore Nardò: pallonetto di Gigante e vittoria al fotofinish. I granata espugnano San Severo

Il Nardò non smette di stupire e continua a viaggiare su ritmi da prima della classe. Con la solita prestazione di carattere, la squadra di mister Taurino si impone anche sul difficile campo del San Severo strappando una vittoria all’ultimo secondo, segno di fame agonistica e voglia di vincere.

Formazioni

Mister Taurino, in tribuna per squalifica, conferma la stessa formazione vittoriosa domenica scorsa sul Cerignola e schiera Mirarco tra i pali, Scipioni, Cassano e Caporale sulla linea difensiva, Versienti e Mangione sugli esterni, Bertacchi in mediana con Prinari e Capristo. In attacco Cavaliere in coppia con il nigeriano Agodirin. Sul versante opposto, Cioffi e l’esperto Palumbo guidano l’attacco della giovane formazione di mister Giacomarro reduce da sette risultati utili consecutivi.

Primo tempo

Un Nardò ben messo in campo parte subito in attacco e dopo cinque minuti Cavaliere impensierisce la retroguardia avversaria con un gran tiro dalla distanza smanacciato in angolo da Longobardi. Al 17’ risponde il San Severo con Palumbo che costringe Mirarco alla respinta a pugni uniti. I granata controllano il gioco e alla mezzora trovano il gol del vantaggio con il solito Agodirin lesto a spedire in rete un preciso cross di Versienti dalla sinistra. I padroni di casa reagiscono e nell’arco di due minuti impegnano Mirarco prima con Albanese e poi con Cioffi ma in entrambe le occasioni l’estremo difensore granata sventa la minaccia. Si va al riposo con il Toro in vantaggio e Mirarco sugli scudi.

Secondo tempo

Dopo appena cinque minuti di gioco, i foggiani trovano il pareggio con Palumbo abile a procurarsi e realizzare un calcio di rigore. Il Nardò prova a riorganizzarsi ma le trame di gioco sembrano affievolirsi. Al 65’ arriva il raddoppio granata con Capristo che raccoglie al volo una corte respinta della difesa e di controbalzo piazza il pallone sotto la traversa. I granata sfiorano il tris al 73’ con Cavaliere che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lambisce la traversa. Il San Severo non demorde e al 76’ un gran tiro di Vaccaro dalla distanza si stampa sulla traversa. La squadra di mister Giacomarro continua ad attaccare e ad un minuto dal termine acciuffa un insperato pareggio con Menicozzo che in corsa beffa Mirarco. Quando la partita sembra ormai andare in archivio, nell’ultimo dei cinque minuti di recupero Gigante in contropiede piazza un pallonetto vincente che supera Longobardi e regala i tre punti al Nardò.

Per i granata si tratta del nono risultato utile consecutivo che consente agli uomini di mister Taurino di stazionare stabilmente nella parte medio alta della classifica. Domenica prossima tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” arriverà il Pomigliano.

SERIE D – Girone H: risultati 20ª giornata

Altamura – Manfredonia 2-0

Alto Tavoliere – Nardò 2-3

Audace Cerignola – Gragnano 0-2

Aversa Normanna – Cavese 1-3

Francavilla in Sinni – Gravina 1-1

Frattese – Az Picerno 0-2

Pomigliano – Sporting Fulgor 3-0

Potenza – Turris 3-1

Sarnese – Taranto 2-3

Classifica

Potenza 49, Cavese 45, Audace Cerignola 42, Altamura 44, Taranto 38, Gravina 34, Az Picerno 33, Nardò 33, Pomigliano 24, Gragnano 23, Sarnese 22, Alto Tavoliere San Severo 18, Francavilla in Sinni 18, Turris 17, Frattese 14, Aversa Normanna 13, Manfredonia 12, Sporting Fulgor 9

Note: Turris 4 punti di penalizzazione, Manfredonia 2 punti di penalizzazione

Ultima modifica: 21 gennaio 2018 17:57