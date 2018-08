Meno sette a Benevento-Lecce con l’incognita Dazn, esordio a ‘rallentatore’ per il calcio in pay-tv

È cominciato il campionato di serie A, ma gli amanti del pallone che non aspettavano altro hanno dovuto fare i conti con numerosi problemi. Si sono consolati con il bellissimo volto di Diletta Leotta, ma le immagini del rettangolo verde non sono state ‘fluide’, soprattutto per chi ha scelto di guardare le partite dal computer. Esordio con il botto per Dazn, che ormai tutti sanno pronunciare grazie allo spot dell’ex volto di SKy insieme a Paolo Maldini, ma non tutto è filato per il verso giusto.

Streaming lento e interruzioni improvvise hanno reso un vero e proprio incubo seguire i primi tre incontri di campionato acquistati dal colosso inglese. Da Lazio-Napoli a Sassuolo-Inter, passando per Parma-Udinese sono state tante le critiche degli utenti, affidate come sempre ai social. “Problemi tecnici subiti risolti“, hanno comunicato quelli di Dazn, ma le segnalazioni di blocchi e disservizi sono continuate per tutto il weekend. Tutta colpa del calcio moderno, accusa qualcuno mentre chi non ha preso con filosofia “l’inconveniente” ha addirittura chiesto alla Lega calcio di revocare i diritti.

Ora Dazn ha sette giorni di tempo per aggiustare il tiro. Insieme alla seconda giornata di serie A, avrà inizio anche il campionato di serie B. Attesissimo per i tifosi salentini il Monday night tra la corazzata del Benevento e il Lecce messo a punto dal ds Meluso e dall’allenatore Liverani. Chi non potrà assistere di persona alla partita al Vigorito dovrà farlo in tv. La speranza è che il servizio streaming che vuole seguire il buon esempio di Netflix non presenti le sbavature delle scorse ore. E i presupposti ci sono tutti affinché lo spettacolo della serie B con un Lecce (si spera) protagonista possa essere goduto senza alcuna interruzione e senza alcun rallentamento.

“Stiamo lavorando per perfezionare il servizio”

«Un numero record di appassionati si è collegato per vedere la propria squadra del cuore cominciare la corsa verso la cima della classifica. Questo è stato un weekend storico per lo streaming di contenuti sportivi, che ha segnato l’inizio di un nuovo modo di guardare lo sport per i tifosi italiani. Sappiamo – hanno dichiarato da Dazn – che sabato sera alcuni utenti, una piccola parte delle centinaia di migliaia di spettatori, hanno registrato delle interruzioni. Siamo intervenuti prontamente e abbiamo risolto la situazione in vista delle partite di domenica sera, la cui trasmissione si è svolta senza particolari problemi. Complessivamente, il risultato del weekend è positivo».

«Complessivamente, il risultato del weekend è positivo» hanno dichiarato annunciando che continueranno a ‘migliorarsi’ per perfezionare il servizio e offrire ai tifosi la migliore esperienza di visione: “un’esperienza accessibile, conveniente e flessibile”

Ultima modifica: 20 agosto 2018 14:56