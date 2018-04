È partito il countdown verso la festa, Lecce in Serie B se…

Inutile sottolinearlo: la vittoria del Trapani nel posticipo di ieri sera in quel di Catania ha fatto impennare le vibrazioni dell’entusiasmo in casa Lecce che, a due giornate dal termine del campionato di Serie C, conserva il vantaggio di 4 punti sulle due inseguitrici siciliane e sogna adesso una festa in pompa magna per il ritorno tra i cadetti dopo sei anni di inferno dantesco sui campi della vecchia Lega Pro.

Un brutto incubo che ancora non è finito, ma dal quale tutti non vedono l’ora di svegliarsi quanto prima: e così, scontato il turno di riposo, i giallorossi sono pronti a tornare in campo con l’obiettivo, unico e categorico, di portare a casa 3 punti nelle ultime due partite che sono sinonimo di promozione.

Paganese e Monopoli: questi gli ultimi due ostacoli da oltrepassare. In queste due gare servirà almeno una vittoria, in qualsiasi modo, anche al 90esimo dell’ultimo secondo della regular season, purché arrivi.

Certo, la speranza di tutti i tifosi è quella di poter festeggiare già domenica, in casa, contro gli azzurrostellati di Pagani. Poter festeggiare in pompa magna al “Via del Mare” sarebbe il giusto premio per una tifoseria che quest’anno si è dimostrata matura come non mai (qualche esaltato-depresso sui social network a parte), ma vincere contro la Paganese significherebbe soprattutto ritirare il passaporto per la B con un turno di anticipo. E tanti cari saluti alla sofferenza nel derby di Monopoli all’ultima giornata.

Cosa succede se il Lecce perde o pareggia…

E allora, facciamo due conti. Per poter stappare lo spumante in casa, la vittoria contro la Paganese permetterebbe di ignorare i risultati delle dirette concorrenti che giocano in contemporanea: il Trapani riceverà il Monopoli, mentre il Catania renderà visita ad un ferito, ma vivo Matera.

3 punti contro la penultima in classifica (ma a caccia di almeno 1 punto per avere la certezza dei playout) renderebbe vano ogni altro tentativo di rimonta delle due siciliane. In caso contrario ci sarà da soffrire, ancora.

O forse no. Già, perché il Lecce potrebbe festeggiare il raggiungimento della cadetteria anche in caso di pareggio, purché Trapani e Catania facciano altrettanto nelle loro rispettive gare. Idem, naturalmente, in caso di contemporanee sconfitte di tutte e tre le battistrada. Ovviamente, se una delle due siciliane dovesse accorciare in classifica (potendo arrivare al massimo a -1), ogni sentenza sarà rimessa al giudizio dell’ultimo turno.

Insomma, quel che conta è preservare i 4 punti di vantaggio anche dopo la penultima giornata di campionato, la numero 37.

I calcoli ora si fanno eccome, ma congedarsi dal pubblico amico con una vittoria e consegnarsi nelle mani della festa giallorossa sarebbe cosa buona giusta per la truppa di Liverani.

Impennata sulla prevendita

Quel che è certo, adesso, è che in tutto il Salento i due gol di Palumbo e Marras hanno acceso un fuoco indomabile. Tutti ora hanno voglia di festeggiare: e pazienza se questa volta i soliti del “Via del Mare” avranno qualche compagno in più che durante l’intera stagione è rimasto a casa. Adesso lo stadio ne vuole 20mila.

I biglietti per la gara contro la Paganese sono in vendita già da cinque giorni, ma chiaramente da oggi è scattata la corsa al tagliando. Nessuno può e deve mancare all’appuntamento che il Lecce rimanda da ormai sei anni.

Questi i prezzi, settore per settore

Prezzi Prezzi Giorno Gara Settore Intero € Ridotto Under 14 € Ridotto Universitari € Intero € Ridotto Under 14 € Ridotto Universitari € Poltronissime 55,00 16,00 ==== 60,00 18,00 ==== Tribuna Centr. Sup. 30,00 10,00 16,00 35,00 13,00 16,00 Tribuna Centr. Inf. 22,00 7,00 11,00 25,00 10,00 11,00 Tribuna Est 16,00 4,00 8,00 20,00 6,00 8,00 Curve Nord /Sud 12,00 4,00 6,00 14,00 6,00 6,00

Capitolo allenamenti

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Livernai ai suoi uomini, la squadra si ritroverà questo pomeriggio allo stadio “Via del Mare”. Da oggi testa e bassa e concentrazione al top. C’è un grande traguardo da tagliare.

Ultima modifica: 24 aprile 2018 12:17