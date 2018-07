Il Lecce e “Hulk” Torromino ancora insieme, siglato un nuovo accordo. Ufficiale anche Chiricò

Si erano salutati la scorsa stagione risolvendo consensualmente il contratto a tre giornate dalla fine. Il motivo? Anche se non ufficiale, visto che era stato costretto a terminare anticipatamente campionato a causa di un infortunio, consentire in vista della volata finale verso la Serie B di reintegrare in rosa un calciatore over, in questo caso Mario Pacilli, ma in tanti erano sicuri che il rapporto non sarebbe terminato lì.

Oggi le supposizioni di tanti sono diventate ufficiali. Giuseppe Torromino si lega al Lecce per un’altra stagione. L’attaccante calabrese e il sodalizio giallorosso, infatti, hanno sottoscritto un contratto annuale fino al 30 giugno 2019.

Ma c’è di più. Arriva l’ufficialità anche per quel che riguarda un altro ritorno, quello di Cosimo Chiricò, esterno brindisino classe ’91, protagonista della prima delle tre sciagurate stagioni in cui la famiglia Tesoro ha guidato il club (quella in cui si buttò alle ortiche una promozione dopo che il vantaggio sulla seconda classificata era arrivato a + 9 punti e con il cambio di ben tre allenatori) e interprete, tra l’altro, di una polemica con la tifoseria all’indomani della sconfitta nella finale dei Play Off con il Carpi a causa di alcuni selfie a bordo piscina mentre si stava svolgendo un allenamento della squadra. Il calciatore ha sottoscritto con il sodalizio di “Via Costadura” un contratto triennale.

Dopo gli acquisti, anche in questo caso si tratta di ritorni, di Pettinari e Falco, sono questi gli ultimi colpi di mercato grazie ai quali la squadra per la prossima stagione inizia a prendere forma. Con i nuovi arrivi, però, iniziano a registrarsi i primi addii, in questo caso si tratta di un dirigente. Sabato scorso, infatti il responsabile del Settore Giovanile, Roberto Alberti e l’U.S. Lecce hanno risolto consensualmente il contratto che sarebbe scaduto a giugno 2019.

Intanto, secondo quando riferisce il noto giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, lo Spezia avrebbe sorpassato i giallorossi per l’acquisizione del portiere Lamanna dal Genoa, al suo posto Mauro Meluso starebbe pensando a Mauro Vigorito la scorsa stagione in forza al Frosinone.

Ultima modifica: 9 luglio 2018 14:29