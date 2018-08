Serie B, clamoroso: Novara e Catania verso il ripescaggio. A Lecce è già record di abbonamenti

“Per il ricorso di Robur Siena, Pro Vercelli e Ternana per quanto riguarda il Novara, la Corte Federale “rigetta le impugnazioni e, per l’effetto, conferma la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare”. Con queste poche righe la CAF ha spalancato le porte ai ripescaggi in Serie B di Novara e Catania, occupando i posti lasciati vacanti dopo i fallimenti di Bari e Cesena. Ha del clamoroso, a questo punto, quanto deciso dai giudici federali, che hanno escluso dalla graduatoria dei ripescaggi Siena, Pro Vercelli e Ternana, mettendo in cima alla lista il Novara, retrocesso sul campo pochi mesi fa, e il Catania, eliminato in semifinale nel corso degli ultimi playoff, poi vinti dal Cosenza.

Le due società possono adesso esultare in attesa dell’ufficialità della loro riammissione in B, la quale potrà arrivare dopo che la FIGC si esprima, bocciando, la delibera della Lega di bloccare i ripescaggi e disputare un campionato a 20 squadre. Non è quindi detta l’ultima parola, una doccia fredda per piemontese ed etnei potrebbe essere dietro l’angolo, ma è obiettivamente difficile la conferma di tale delibera in seno alla Federazione.

Cambia ancora, quindi, la griglia di partenza del prossimo torneo cadetto, e non è finita certo qua. Pochi giorni fa, infatti, è stato decretato il fallimento dell’Avellino: i lupi campani sono pronti a dare battaglia legale contro l’esclusione fino al TAR del Lazio, ma la loro situazione è a dir poco disperata. Difficile un salvataggio in extremis, con la possibilità, quindi, di un altro ulteriore ripescaggio.

Il punto in casa Lecce

Intanto, in casa Lecce proseguono gli allenamenti in vista del debutto ufficiale in stagione, in programma martedì 7 agosto, al Via del Mare, contro la Feralpisalò nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Ieri mister Liverani ha fatto svolgere una singola seduta d’allenamento pomeridiana presso la Cittadella dello Sporti di Martignano. Vigorito si unirà nella giornata di oggi al gruppo. Hanno lavorato in differenziato Armellino e Caturano. Per oggi doppio allenamento a porte chiuse a Martignano.

Sul fronte mercato, il DS Meluso è pronto per tornare a trattare con la Virtus Entella, ormai condannata alla Lega Pro: i giallorossi puntano almeno due pedine dei liguri, cioè il difensore Pellizer, ma soprattutto bomber La Mantia.

Infine, sempre nella giornata di ieri il dato degli abbonamenti sottoscritti è stato di 4.145. Lo scorso 27 luglio, con 3.452 tessere stagionali, invece, è stato superato il record di abbonamenti (calcolo effettuato dal 1985 ad oggi) emessi nelle stagioni sportive in cui i giallorossi hanno militato in Serie B, che risaliva alla stagione sportiva 2007/08. Un altro record del Lecce del presidente Sticchi Damiani e di tutti i suoi soci.

Ultima modifica: 2 agosto 2018 8:02