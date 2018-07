Scatta ufficialmente il calciomercato: per il Lecce settimana decisiva. Caturano avvistato a Pisa…

Parte oggi ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. Da questa mattina, quindi, procuratori, Direttori Sportivi e dirigenti tutti possono iniziare a depositare i contratti nelle sedi della Lega calcio, dando così forma a tutte le loro squadre.

Sessione di mercato tutta nuova quella dell’estate 2018: le contrattazioni, infatti, dovranno avvenire tutte entro il termine perentorio del 17 agosto (ore 20). Un mercato dunque più breve, ma che consentirà a tutti gli allenatori di presentarsi al calcio d’inizio della nuova stagione con una rosa già ben definita e senza punti interrogativi.

Per il Lecce – le cui operazioni sono già iniziate da tempo – si prospetta così una settimana decisiva su molti fronti. Il DS Mauro Meluso è al lavoro da settimane per poter consegnare a mister Liverani un organico degno della Serie B appena riconquistata dai giallorossi. Dopo le ufficializzazioni di Haye e Pettinari, nelle prossime ore sono attesi gli annunci ufficiali da via Costadura degli ingaggi di Mino Chiricò e di Filippo Falco, due elementi che torneranno a vestire il giallorosso dopo cinque anni di distanza.

Estro e fantasia tanto per Chiricò quanto per Falco, i quali dovranno ben adattarsi alle esigenze tattiche del tecnico. Ma non solo.

In settimana altre ufficializzazioni

La settimana che sta per iniziare sarà decisiva anche per mandare in porto alcune operazioni di rilievo: per la porta, infatti, si attendono novità dal Bologna e da Perucchini, mentre resta calda la pista che porta il nome di Eugenio Lamanna. Si attende la fumata anche per Antonio Mazzotta e Simone Palombi, ma la novità dell’ultima ora arriva dal fronte offensivo.

Sui piedi di partenza c’è Salvatore Caturano il quale, dopo due stagioni e mezzo in Salento, è in procinto di cambiare aria. Tanti i suoi estimatori, ma la punta napoletana sta per accasarsi a Pisa.

Sui social, infatti, in molti giurano di averlo visto all’ombra della Torre Pendente, pronto a vestirsi di nerazzurro. Con il Pisa, il Lecce ha intavolato una trattativa che potrebbe portare a uno scambio alla pari: il bomber in Toscana, mentre in Salento potrebbe approdare Robert Gucher, austriaco, 27 anni, già lo scorso anno sondato da Meluso. Questa volta sembra la volta buona.

