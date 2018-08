Tra fallimenti, ripescaggi sospesi e campionato a 19 squadre (forse), domani arriva il calendario di Serie B

Chissà se in un prossimo futuro, anche molto prossimo, potremo affermare di aver trascorso un’estate, dal punto di vista calcistico, tranquilla, finanche noiosa.

Eh sì, perché, come accade da diversi anni a questa parte, nelle varie categorie, alcuna esclusa, non esiste un intoppo, che fosse uno, riguardo alla definizione delle compagini che parteciperanno ai tornei e alla contestuale compilazione dei calendari.

Nel 2018, poi, non ci siamo fatti mancare nulla. Dal non luogo a procedere nei confronti del Chievo Verona per presunte finte plusvalenze, alla penalizzazione di cinque punti, poi revocata, al Parma Calcio nel massimo campionato. Per non parlare della richiesta di ripescaggio avanzata da Novara, Catania, Siena, Entella e Pro Vercelli, attualmente escluse dal torneo cadetto, ma che promettono battaglia fino all’ultima carta bollata.

Le cosiddette categorie minori, poi, sono sempre nell’occhio del ciclone a causa della cronica mancanza di fondi. Quest’anno, però, a prendere la scena, è stato il Campionato di Serie B al quale, dopo sei anni di inferno chiamato Lega Pro prima e Serie C poi, parteciperà il Lecce.

Estate drammatica

Con i fallimenti di Cesena, Bari e Avellino, infatti, tanti club, retrocessi o sconfitti ai Play Off di C, hanno fatto richiesta di essere ripescati. In un primo momento questo è accaduto, ma poi, la Lega Calcio, ha sospeso i ripescaggi e, nonostante il parere negativo della Figc, ha accolto la richiesta dei presidenti delle società iscritte al torneo cadetto, stabilendo che la prossima stagione sarà disputata da 19 squadre, contro le 22 previste.

Ciò, e non poteva essere diversamente, ha comportato uno slittamento della compilazione del calendario, stabilita dapprima alla data del 31 luglio, rimandata al 6 agosto e posticipata ancora una volta.

Il travaglio, però, è già iniziato e, sperando che non vi siano ulteriori “complicazioni cliniche”, il parto dovrebbe svolgersi domani, lunedì 13 agosto, data in cui, alle ore 19.00, a Milano, verranno stabiliti gli accoppiamenti.

Le squadre

Qualcosa già la si conosce circa la stagione 2018/2019, anche se è veramente pochino: il primo turno si giocherà a fine agosto; conclusione del torneo invece anticipata a metà maggio, una settimana prima rispetto al 2017/18. Prima giornata sabato 25 agosto 2018 (con un anticipo venerdì 24, ma la data potrebbe essere soggetta a un possibile rinvio); ultima giornata: sabato 11 maggio 2019. Con il numero dispari delle partecipanti, poi, ogni squadra osserverà un turno di riposo sia nel girone d’andata che in quello di ritorno.

E poi ovviamente si conoscono le 19 certe partecipanti. Salvo ulteriori colpi di scena, oltre al Lecce ai nastri di partenza ci saranno: Ascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia, Livorno, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia, Venezia e Hellas Verona.

I giorni nei quali si giocherà

Venerdì alle ore 18.00 una partita; sabato alle ore 14.00 una o più partite; domenica alle ore 12.00 una o più partite e lunedì alle ore 18.00 una partita. Non sono ancora stati ufficializzati i turni infrasettimanali così come anche le soste.

Sperando che sia volta buona, non resta che augurarci “Buon Campionato a tutti!” (cit.)

Ultima modifica: 11 agosto 2018 15:35