Lecce, testa al Venezia. Palombi: “Gara tosta. Sfruttare gli spazi”. Intanto l’Entella si sente la 20^ di B

Non termina mai il teatrino che da circa quattro mesi sta coinvolgendo il campionato di Serie B, e non solo. Dopo la decisione di ieri del TAR Lazio di sospendere la sua stessa sospensiva in merito ai ricorsi presentati dai club di Lega Pro che aspirano al ripescaggio, sembrava che il format del campionato cadetto a 19 squadre fosse cosa ormai definitiva.

In barba al Collegio di Garanzia del CONI che si riunirà domani (non si campisce, al momento, per far cosa), in serata è giunto l’ennesimo colpo di scena: lo stesso CONI è tornato parzialmente sui suoi passi, dichiarando la legittimità processuale della Virtus Entella costituitasi contro il Cesena (oggi fallito) in merito al caso delle plusvalenze fittizie.

Ebbene, l’organo giudicante ha dato ragione ai liguri: il Cesena deve scontare la penalizzazione di 15 punti nel campionato scorso (e non in quello di Serie D, dove milita attualmente). Quindi classifica riscritta: Cesena retrocesso sul campo e Virtus Entella salvo. Legittimamente, dunque, la squadra di Chiavari si sente il ventesimo club di Serie B (scenario che più di qualcuno, noi compresi, aveva ipotizzato dopo lo scorso 11 settembre) anche se resta da capire se e in che modo possa giungere la riammissione avendo i biancoazzurri già giocato la prima partita in Serie C lo scorso fine settimana.

Insomma, un altro bel casino creato da regole incerte e tempi della giustizia biblici.

La voglia di Palombi

Intanto, il torneo cadetto vive la vigilia della quarta giornata che si aprirà con l’anticipo di domani sera nel derby campano tra Benevento e Salernitana. Il Lecce, invece, è atteso sabato pomeriggio dalla delicata sfida contro il Venezia che potrebbe valere il primo successo in campionato.

“Adesso finalmente posso tirare un sospiro di sollievo, ho recuperato totalmente dall’infortunio che mi ha fermato per un mese circa. Sono pronto se il mister dovesse decidere di impiegarmi dal primo minuto”. ha affermato in mattinata l’attaccante Simone Palombi.

Il giovane scuola Lazio, dopo aver smaltito un fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori per le prime due giornate di campionato, sabato scorso in quel di Ascoli è entrato negli ultimi 20 minuti di gara, senza però lasciare il segno. Ora, con Pettinari in dubbio, si candida alla sua prima da titolare, magari affiancato da Andrea La Mantia.

“Venezia? La squadra veneta mi evoca bei ricordi – prosegue – in quanto lo scorso anno nella mia prima gara con la Salernitana riuscii ad andare a segno.

Sappiamo i punti di deboli e quelli di forza del nostro prossimo avversario, ci aspetta una gara tosta nella quale dovremo avere pazienza e cercare di sfruttare gli spazi che troveremo.”

Gli allenamenti agli ordini di mister Liverani proseguono: ieri seduta tattica a Martignano alla quale non hanno partecipato Vigorito e Fiamozzi (entrambi verso la via del forfait), mentre questo pomeriggio è in programma un singolo allenamento allo stadio “Via del Mare”.

Ultima modifica: 20 settembre 2018 12:55