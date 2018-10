Serie B, il Foggia cancella il ‘meno’, il Pescara sogna la vetta. Risultati e classifica alla 6^ giornata

È sulla via del tramonto la sesta giornata di campionato di Serie B che questa sera proporrà il “Monday Night” tutto da seguire tra Pescara e Padova. I padroni di casa cercheranno di mettere le mani sul primo posto in classifica, rispedendo alle spalle Verona e Benevento, squadra che nel posticipo di ieri sera non è riuscita a piazzarsi sulla casella più alta, perdendo 3-1 in casa, al termine di una bellissima partita, contro il Foggia.

Pugliesi indigesti per gli uomini della Strega che dopo il 3-3 alla prima giornata contro il Lecce, incassano altre 3 reti dal Foggia: i Satanelli disputano un match esemplare, sbancando il “Vigorito” e cancellando la penalizzazione in classifica.

Al momento, quindi, resta al comando il Verona (prossimo avversario del Lecce), nonostante il KO di misura rimediato sul campo della Salernitana, lanciata in piena zona playoff. Hellas alla prima sconfitta stagionale.

Zona playoff al momento capeggiata dal duo Cremonese-Cittadella, entrambe reduci da un pareggio in trasferta. I primi hanno impattato a reti bianche ad Ascoli, mentre i veneti sono riusciti a strappare nel finale l’1-1 a Lecce. I salentini, dal canto loro, stanno rispettando pienamente le aspettative della vigilia di campionato, avendo collezionato 7 punti nel giro una settimana: bottino niente male per una neopromossa.

Chiude la zona-spareggi lo Spezia, capace di imporsi per 2 a 1, in casa, contro il Carpi. Emiliani, attualmente, delusione di questo avvio di cadetteria, in compagnia del Venezia che riesce a mettere fine alla serie negativa di tre sconfitte di fila, strappando un pareggio (1-1) in quel di Livorno.

Un Livorno ancora a secco di vittorie e con Cristiano Lucarelli in forte discussione. A fare compagnia ai toscani nella non felice posizione di 0 successi c’è anche il Cosenza che ieri, dopo essere passato in vantaggio in casa, si è fatto riacciuffare dal Perugia.

Capitolo marcatori

La speciale classifica dei marcatori continua ad essere guidata dal leccese Palombi, raggiunto però a quota 4 reti da Donnarumma del Brescia. Proverà a fare altrettanto il pescarese Mancuso, che segue a una sola lunghezza di distanza, in compagnia al momento di Kragl del Foggia (autore ieri sera di una splendida punizione nel posticipo a Benevento), Mancosu (Lecce), Mokulu (Carpi), Pazzini (Verona), Trajkovski (Palermo) e Vido del Perugia.

Classifica

Verona 13, Pescara* 11, Benevento, Cremonese e Cittadella 10, Salernitana, Spezia, e Lecce 9, Palermo 8, Brescia e Crotone 7, Ascoli 6, Perugia e Padova* 5, Venezia e Carpi 4, Cosenza 3, Livorno 2, Foggia 1. (*una partita in meno).

Prossimo turno 7^ giornata (5-7 ottobre)

Verona-Lecce (ven. h21)

Carpi-Cosenza (sab. h15)

Cremonese-Salernitana (sab. h15)

Foggia-Ascoli (sab. h15)

Pescara-Benevento (sab. h15)

Perugia-Venezia (sab. h18)

Brescia-Padova (dom. h.15)

Livorno-Spezia (dom. h15)

Palermo-Crotone (dom. h21)

riposa Cittadella

Ultima modifica: 1 ottobre 2018 12:21