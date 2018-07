Lecce, tris di gol nell’amichevole contro il Rieti. Attesa la firma di Vigorito

Altro successo per il Lecce nella terza amichevole organizzata nel corso del ritiro precampionato. In serata, infatti, i giallorossi si sono imposti con il punteggio di – sul Rieti, avversario di caratura decisamente superiore rispetto ai dilettanti affrontati fino ad ora da Lepore e soci. Contro la squadra reatina, neo promossa in Serie C, si sono messi in mostra Saraniti e Palombi, oltre all’estro di Falco e del discutissimo Chiricò.

Spazio anche per i nuovi innesti, che man mano si stanno ben inserendo nel gruppo: da registrare il debutto di Calderoni. Prima del fischio d’inizio, un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della Grecia, colpita ad Atene negli ultimi giorni da incendi infernali.

Nel primo tempo mister Fabio Liverani ha schierato Bleve tra i pali, Lepore, Cosenza, Marino e Calderoni, Arrigoni, Tabanelli e Mancosu in mediana, Falco sulla trequarti, Palombi-Saraniti duo d’attacco. Poco prima della mezzora, dopo una bella dose di pioggia, è Saraniti a sbloccare il tabellino con un pallonetto che beffa l’estremo difensore laziale. Nel finale di tempo raddoppia Palombi, ben lanciato da Mancosu.

Nella ripresa, davanti al pubblico dello stadio “Scopigno” di Rieti, si sono alternati ai ‘titolari’: Pettinari, Haye, Chiricò, Legittimo, Di Matteo, Dumancic, Torromino, Dubickas, Armellino, e Chironi in porta.

Al 72esimo funziona il dialogo tra Pettinari e Dubickas, con il giovane lituano che si lancia verso la porta avversaria e deposita il 3 a 0 finale.

Insomma, buon test match per il Lecce che sabato giocherà l’ultima amichevole ai piedi del monte Terminillo contro il SFF Atletico, presso lo stadio “Gianni” di San Basilio (Roma). Nel pomeriggio di domenica 29, dopo l’allenamento mattutino, la comitiva giallorossa farà rientro in Salento: debutto ufficiale in stagione fissato per martedì 7 agosto, per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.

C’è Vigorito

Infine, sul fronte calciomercato, sembra essere alle battute finali la telenovela relativa al portiere. La scelta è definitivamente caduta su Mauro Vigorito, 28enne, che sta per lasciare la tournée in Canada con il Frosinone per poter accasarsi, in maniera definitiva, al Lecce. Fresco di promozione in Serie A con i ciociari, Vigorito porterà in dote le sue 84 presenze tra i cadetti. Ad ore l’annuncio.

Ultima modifica: 26 luglio 2018 22:21