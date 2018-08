In mille alla volta di Benevento: il Lecce cerca l’impresa nella prima di B. Le probabili formazioni

B come Benevento. Partirà proprio dallo stadio “Ciro Vigorito” la nuova avventura in Serie B per il Lecce. Alle ore 21 il Lecce si lascerà definitivamente alle spalle gli ultimi sei, infernali, anni di Lega Pro. Un gruppo tutto nuovo è pronto a prendere parte alla storia ultracentenaria del club salentino. Alla guida c’è mister Fabio Liverani il quale stasera dovrà ‘spremere’ a dovere i suoi per sperare di portare a casa un risultato utile in casa di una delle formazioni più attrezzate della categoria, il Benevento di Cristian Bucchi appena retrocesso dalla A, ma che punta a ritornarci al più presto.

La sfida tutta giallorossa, allora, vede promozione contro salvezza, gruppo collaudato contro una rosa appena terminata di allestire, nonché sfrontatezza per Bucchi, contro il raziocinio di Liverani.

Difficile alla prima di campionato, quindi, ipotizzare le scelte iniziali da parte dei due tecnici, ma il pre-campionato di entrambe le compagini lasciano spazio a qualche interessante indicazione. Il Lecce, ricostruito praticamente ex novo dal DS Meluso, salverà solo tre elementi dallo scorso campionato nella formazione titolare: davanti a Vigorito, infatti, spazio a capitan Lepore e Calderoni sulle corsie esterne con Cosenza e Meccariello nel cuore della difesa; Arrigoni sarà il metronomo della manovra, affiancato dal fido Mancosu e di uno tra Scavone e Petriccione; Falco sulla trequarti è certo di una maglia, pronto a sostenere i bomber Pettinari e La Mantia (Palombi in panca per alcuni guai fisici).

Lucioni, riabilitato dalla squalifica nella giornata di sabato dal Consiglio di Stato, sarà regolarmente a disposizione, ma sarà difficile vederlo subito in campo.

I sanniti dovrebbero rispondere con il 4-3-3 formato da Puggioni tra i pali, Maggio, Volta, Costa e Di Chiara dietro, Tello, Viola, Nocerino a supporto del tridente pazzesco formato da Insigne, Coda e Improta.

Allo stadio “Vigorito” si attendono oltre 10mila spettatori con circa mille tifosi provenienti dal Salento: dirigerà l’incontro il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Fischio d’inizio alle ore 21 con diretta streaming su DAZN.

I risultati della prima giornata

Benevento-Lecce chiuderà la prima giornata di campionato: tra venerdì sera e ieri si sono giocate tutte le altre gare della prima. Di seguito il quadro completo:

Brescia 1 – Perugia 1

Cremonese 1 – Pescara 1

Salernitana 0 – Palermo 0

Venezia 1 – Spezia 0

Verona 1 – Padova 1

Ascoli-Cosenza

Cittadella-Crotone

Foggia-Carpi

Benevento-Lecce (h.21)

