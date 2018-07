Tutto su DAZN, la nuova piattaforma online pronta a farci vedere tutta la Serie B e non solo…

La rivoluzione nel mondo dello sport è iniziata. Il 2018 sarà per sempre ricordato come l’anno in cui i maggiori eventi sportivi, soprattutto calcistici, italiani e non, conquistano definitivamente il mondo del web. Cambia completamente il modo di ammirare una partita: un tempo c’era mamma Rai, poi la scalata di Mediaset, dopo ancora arrivò l’innovativa parabola satellitare, fino a giungere ai nostri giorni, con internet che assume sempre più centralità nell’offerta smart.

I tempi cambiano e anche il calcio si adatta. La rivoluzione quest’anno porta un nome ben preciso: DAZN, che si pronuncia DA-Zone. Si tratta della piattaforma di proprietà dell’inglese Perform, colosso mondiale nella produzione e distribuzione di eventi sportivi, che per i prossimi tre anni si è aggiudicata i diritti TV di tre gare della Serie A e di tutta la Serie B.

Una novità non di poco conto per i tifosi, soprattutto per gli appassionati del calcio cadetto: per la prima volta nella storia, infatti, l’intera stagione di B verrà trasmessa in esclusiva via internet. Resta escluso il posticipo del lunedì che andrà in chiaro su Rai Sport o Mediaset. In tanti in queste settimane si stanno interrogando sulle funzionalità e sulle offerte di DAZN, su come la nuova piattaforma si sia accordata con Sky e Mediaset Premium, sui suoi costi e sulle modalità di pagamento.

La nuova piattaforma, con tutte le sue offerte, sono state presentate alla redazione di LecceNews24.it e noi adesso li ‘forniremo’ a tutti i nostri lettori!

Partiamo dal dato più interessante, quello relativo all’offerta: quest’anno DAZN Italia offrirà in esclusiva assoluta tre partite di Serie A a settimana (l’anticipo delle 20.30 del sabato, la gara all’ora di pranzo della domenica e un match delle ore 15), tutta la Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese, oltre ai principali eventi sportivi di baseball e NHL statunitensi. Tutto in un unico pacchetto. Non solo: se qualcuno dovesse perdersi una gara, o magari ha voglia di rivederla, può farlo grazie al servizio on-demand. Ogni match, infatti, resterà a disposizione sul sito dazn.it per una settimana, pronto per essere rivisto tutte le volte che si vuole.

I costi e le offerte

L’abbonamento a DAZN, con prezzo unico, costa 9,99 euro al mese. Nessuna parabola, nessuna smart card, nessun decoder. Per usufruire delle partite eslusive di DAZN basta soltanto una connessione a internet: necessaria la registrazione al sito finalizzata all’abbonamento (possibile farlo anche con l’App appena lanciata negli store Apple e GooglePlay), per poi abbonarsi ai contenuti in streaming. Nessuna possibilità di comporre ‘pacchetti’: il costo fisso dell’abbonamento comprende tutto quello che sarà disponibile online e in streaming su DAZN.

Non per questo, però, mancano le offerte. Negli ultimi giorni, infatti, Perform ha concluso alcuni accordi commerciali con Mediaset e Sky, riservando ai loro clienti prezzi speciali. Ma andiamo con ordine.

Partiamo da Premium. Il servizio pay-tv di Mediaset, visibile sul digitale terrestre, ha perso quest’anno i diritti di Serie A e Champions League. I suoi clienti, però, possono usufruire di un voucher che consentirà uno sconto per l’acquisto dell’abbonamento a DAZN (di circa il 30%). Le modalità e i prezzi saranno resi noti nelle prossime settimane.

Capitolo SKY. La TV di Murdoch quest’anno si è rilanciata alla grandissima, offrendo ai suoi clienti appassionati di calcio, la possibilità di godere di gran parte della Serie A e di tutte le partite delle coppe europee, ovvero Champions ed Europa League. Per completare la sua offerta, Sky ha trovato l’intesa con DAZN per la trasmissione delle tre partite non comprese nel suo abbonamento, e ovviamente di tutta la Serie B.

Una sinergia che permetterà di godere, praticamente, di tutti i principali eventi calcistici nel prossimo triennio. Ma attenzione: le partite di proprietà di DAZN non saranno visibili via satellite, ma sempre e solo via streaming.

E allora a questo punto è necessario fare una distinzione. Chi possiede il decoder satellitare di ultima generazione di SkyQ, a breve si ritroverà installata in automatico l’app di DAZN: basterà un solo telecomando per avere tutto a portata di mano e di TV.

Per tutti gli altri abbonati, invece, Sky ha riservato uno sconto per l’abbonamento al gruppo Perform. Un po’ come avverrà con Premium, i clienti Sky riceveranno un ticket che consentirà l’iscrizione a DAZN. Il prezzo? Cambia in base al tipo di abbonamento che si intende sottoscrivere. Oltre a quanto mensilmente si paga al Sky, gli interessati potranno scegliere tra un abbonamento mensile singolo a DAZN al prezzo di 7,99 (anziché 9,99), un abbonamento trimestrale a euro 21,99, oppure un abbonamento di 9 mesi (stagionale) a 59,99 euro (anziché 99,99). Il 30% di sconto. Non si pagheranno (a livello pratico) due abbonamenti, ma si aggiungere il prezzo del pacchetto prescelto alla quota mensile dell’abbonamento Sky. In soldoni: una sola fattura per tutto.

Come vedere DAZN?

A questo punto non resta che definire, una volta per tutte, dove si potranno vedere le partite trasmesse da DAZN. Come detto, è necessaria la connessione a internet perché nessuna gara verrà trasmessa sul satellite o sul digitale terrestre. I servizi in streaming di DAZN potranno essere fruibili su PC, smartphone, tablet, SmartTV o USB capace di connettersi al web da collegare alla tv.

Ad ogni singolo abbonamento a DAZN si potranno associare fino a sette dispositivi differenti (come funziona per Sky Go), e due dispositivi potranno collegarsi in contemporanea, anche da connessioni differenti. Il grande vantaggio è tutto qui: come accade per Netflix, con un singolo account, due PC (ad esempio) potranno essere collegati nello stesso momento, dando così la possbibiltà a persone lontane tra loro di accedere ai contenuti in streaming. Vuol dire, in definitiva, che un abbonamento a DAZN ce lo si può anche dividere con un amico o un parente, che nello stesso momento (ma dallo stesso profilo) potranno guardare due partite diverse. Ciò significa, possbilità di abbattere i costi del 50%. Mica male.

Nei prossimi giorni DAZN farà il suo debutto ufficiale in Italia con un grande evento di presentazione. In queste ore è in corso di definizione il palinsesto e la squadra di giornalisti e inviati (capitanati da Diletta Leotta e Paolo Maldini). A metà agosto i clienti SKY e Premium potranno iniziare a usufruire alle offerte a loro dedicate, mentre la prima partita del nuovo corso sarà trasmessa sabato 18 agosto, gara inaugurale della stagione di Serie A. Da venerdì 24 agosto il via alla Serie B.

Ultima modifica: 27 luglio 2018 20:23