La Serie B va in streaming: DAZN compra i diritti tv. Lecce: novità sul nuovo sponsor tecnico, le anteprime per i tifosi

Storica novità per il calcio italiano, in particolare per la Serie B: per la prima volta in assoluta, infatti, i diritti tv sono stati aggiudicati in esclusiva ad una piattaforma web che, quindi, trasmetterà le gare del campionato cadetto online. Né Sky, né Premium insomma: per i prossimi tre anni, la partite di B sono in esclusiva di DAZN (da pronunciarsi Da-Zone), piattaforma via internet del gruppo Perform, compagnia inglese che da circa un decennio produce, confezione e distribuisce contenuti sportivi in tutto il mondo e che da quest’anno diventa in Italia la casa della nuova Serie BKT, fino alla stagione 2020/21.

“Dopo l’acquisizione dei diritti per 114 match a stagione della Serie A – si legge nel comunicato –DAZN allarga la propria offerta con tutte le 472 partite della Serie BKT, di cui 428 in esclusiva, per 3 stagioni. DAZN (pronuncia DA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming, annuncia oggi l’acquisizione dei diritti multipiattaforma per la trasmissione di tutti i match della Serie BKT con 10 match su 11 per giornata in esclusiva per tre stagioni, fino a maggio 2021. L’accordo prevede anche la trasmissione di tutte le partite dei playoff e dei playout”.

L’operazione è costata agli inglesi 66 milioni di euro, 22 a stagione.

Una novità storica, dicevamo, per il torneo cadetto che negli ultimi anni è rimbalzato tra il via cavo di Sky e il digitale terrestre di Mediaset Premium. Dal 24 agosto, invece, 10 partite su 11 di ogni giornata si potranno vedere solo via streaming. L’altra partita, l’anticipo del venerdì, sarà trasmessa in chiaro o da Rai Sport o da Mediaset. Si vedrà.

Abbonarsi a DAZN: quanto costa

Ma quanto costa DAZN? Naturalmente c’è un costo che fino ad oggi era fissato in 9,99 euro al mese, tutto incluso. Nessun abbonamento annuale, nessuna possibilità di comprare una singola partita: 10 euro mensili per godere di tutti gli eventi sportivi ospitati dalla piattaforma. Il costo non dovrebbe aumentare con l’approdo della Serie B, ma su questo si attendono conferme.

La notizia coglie di sorpresa il mondo degli appassionati che ora dovranno adattarsi alla nuova novità. Novità che, dal canto loro, non sarà difficile da digerire per i tifosi del Lecce, abituatisi allo streaming dopo gli ultimi anni di Lega Pro trasmessi dalla piattaforma Sportube.tv, poi divenuta ElevenSports.

Le sorprese per i tifosi, invece, sono in arrivo nella giornata di lunedì quando, presso la sede della Banca Popolare Pugliese di via XXV Luglio, il vicepresidente del club Corrado Liguori presenterà la nuova campagna abbonamenti e le nuove divise da gioco. Come lo scorso anno, la BPP aprirà i suoi sportelli per poter sottoscrivere la propria tessera.

Le nuove maglie in regalo?

Ma l’attesa è tutta per le nuove maglie giallorosse che saranno griffate da un nuovo sponsor tecnico. Come noto, non sarà un’azienda leader a fornire il proprio materiale, ma per la prima volta, l’US Lecce ha deciso di fare tutto da sé. Nuova iniziativa dell’Ufficio Marketing, nuovo logo e quindi nuove grafiche. Da giorni in città ci si interroga sulla misteriosa “M” apparse su alcune plance pubblicitarie: secondo PianetaLecce.itsarebbe l’inizio del nuovo logo che si chiamerebbe M908, millenovecent’otto, anno di fondazione del calcio a Lecce.

L’idea è tanto suggestiva quanto plausibile: il nuovo marchio verrà apposto su maglie, pantaloncini e calzettoni di fabbricazione Nike, che il Lecce avrebbe acquistato in stock insieme a tutto il resto del materiale utile allo staff.

Ma la vera sorpresa potrebbe essere un’altra: la nuova maglia giallorossa, infatti, potrebbe essere “regalata” ai tifosi che decideranno di abbonarsi. Un dono, un modo per far fare il botto alla nuova idea. Questo quello che trapela a poche ore dalle ufficialità. Se sarà un vero e proprio regalo, oppure se ci sarà un piccolo sovrapprezzo sul costo delle sottoscrizioni, ancora non è dato saperlo.

Ultima modifica: 29 giugno 2018 20:16