Serie B, giornata drammatica: falliscono Bari e Cesena. Ma i galletti ripartono dalla C: sparisce il Bisceglie

Questo 16 luglio 2018 non sarà ricordato positivamente nella storia dello sport, e del calcio, italiano. Al culmine di settimane turbolente, trattative tribolate, lettere strazianti e appelli disperati, questa sera due storici club del nostro calcio sono finiti sui tavoli dei tribunali fallimentari. Bari e Cesena, infatti, hanno dichiarato il loro crack, gettando all’aria circa un secolo di storia nel giro di pochi mesi. Tutto disperso dietro a debiti cumulati, oramai insormontabili.

Erano più di qualcuna le società di Serie B ad un passo dal default: tutte, bene o male, sono riuscite a riemergere dai fanghi, Brescia su tutte, me per i galletti pugliesi e per i bianconeri romagnoli, non c’è stato scampo. Troppo il debito cumulato, poco il tempo a disposizione per rimettere tutto in ordine.

Il Bari di Giancaspro che ha chiuso tutte le porte

A pochi chilometri da Lecce, nel capoluogo pugliese, sono gli ‘acerrimi’ nemici (sportivamente parlando) del Bari a piangere questa sera un dramma che si chiama Dilettantismo. Nell’ultimo anno La Bari, fondata nel 1908, ha dovuto fare i conti con debiti sempre crescenti: a differenza di altre stagioni (in cui si è sempre riusciti a trovare una pezza a colori), questa volta la musica è stata ben diversa, e ha intonato un de prufundis.

Da settimane la società del presidente Cosmo Giancaspro ha dovuto lottare contro il tempo: prima l’iscrizione incompleta al prossimo torneo cadetto, poi un piano di rientro dei debiti mai chiaro e cristallino, nel mezzo pezzi di CdA dimessi e persino l’intervento disperato del sindaco Decaro.

Nelle ultime ore, nel marasma generale dopo svariati tentativi , due grossi imprenditori (tra cui il proprietario del Leed United) avevano annunciato il loro interesse e rilevare le quote del dimissionario Giancaspro. Ma il tempo per visionare per filo e per segno i libri contabili, i conti correnti, attività e passività, era davvero poco, troppo poco per un’operazione tanto gravosa. E allora nel dispiacere diffuso, i due (Radrizzani e Napoli), hanno declinato il tutto, rimettendo il Bari in un mare viscido e paludoso.

Alle 18 – deadline fissata dalla Lega per regolarizzare il tutto – c’è stato il gong della campana che ha segnato il fallimento del FC Bari. Dopo 110 anni di storia, i biancorossi dicono addio al calcio che conta (ironia della sorte, proprio quando i cugini del Lecce lo avevano ritrovato e speravano in un nuovo combattuto derby). Si ripartirà ora dalla Serie D, con una nuova dirigenza, un nuovo staff e, certamente, un nuovo organico. Con il fallimento, infatti, tutti i tesserati della società si ritrovano svicolati e liberi di accasarsi altrove.

Attenzione però, perchè il Bari non ripartirà dai Dilettanti: in serata, ufficializzato il fallimento, il Presidente del Bisceglie Calcio, Nicola Canonico, ha deciso di trasferire il titolo sportivo della sua squadra nel capoluogo pugliese. La città, quindi, salva il professionismo, a discapito del Bisceglie. La società nerazzurra viene trasferita a Bari, in via Martiri, cambia colori sociali (diventano biancorossi), e cambia anche nome: nasce l’AS Bari 2018.

Il CdA del Cesena decreta il fallimento

Analoga sorte anche in po’ in più in su sulla dorsale adriatica. Nel pomeriggio di oggi anche il Consiglio di Amministrazione del Cesena ha deciso di aderire al fallimento proposto dal Tribunale di Forlì. Dopo oltre un mese, nessuno si è fatto avanti per prendere in mano le redini dei bianconeri che, anche loro, dovranno ripartire dalla D.

Fallisce anche l’Andria e tremano anche Parma e Chievo

Situazione ostica anche in Serie C dove non pochi club rasentano il fallimento. In Puglia, saluta il calcio professionistico la Fidelis Andria, in terza serie da quattro anni. Ma sono preoccupati anche i tifosi di due squadre di Serie A, Parma e Chievo Verona.

Gli emiliani, in particolare, neo promossi, sono stati deferiti dalla Procura per illecito sportivo in relazione all’ultima partita dello scorso campionato di Serie B contro lo Spezia, mentre i veronesi devono superare l’accusa di plusvalenze fittizie. Le loro sorti si decideranno nelle prossime ore.

Ultima modifica: 16 luglio 2018 21:17