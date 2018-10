Lecce, il riscatto di Tabanelli: “non potevo andar via senza lasciare un bel ricordo. Ora la salvezza”

E’ un giovedì di inedito riposo per il Lecce che, complice il turno di riposo che tutto il campionato di Serie B osserverà nel prossimo fine settimana, riprenderà ad allenarsi nella giornata di domani, ore 11, ad Acaya. Nella giornata di ieri, invece, mister Fabio Liverani ha tenuto a rapporto i suoi uomini con una seduta pomeridiana: spazio ad esercitazioni tattiche, con il solo assente Dubickas impegnato con la sua Nazionale, mentre hanno lavorato in differenziato il lungo degente Riccardi, Falco, Fiamozzi e Pettinari.

Per gli ultimi tre c’è comunque fiducia per un loro recupero in tempo utile per il prossimo impegno, fissato per domenica 21, in casa, contro il Palermo.

“Prima la salvezza, poi penseremo ad altri traguardi”, ha commentato stamane Andrea “Taba” Tabanelli. Nelle ultime uscite il centrocampista ravennate è stata una delle note più liete di questo avvio di campionato, scrollandosi un po’ di dosso le ingenerose critiche piovute nel corso della seconda metà della passata stagione.

“Lo scorso anno, prima del trasferimento a gennaio del Salento, sono stato fermo per tre mesi e mezzo a causa di un brutto strappo. Una volta iniziata la mia esperienza in maglia giallorossa ho avuto ancora qualche problema fisico che mi ha condizionato. Quest’estate ho saltato le vacanze per allenarmi e presentarmi in ritiro in una buona condizione”.

Lui, arrivato in Salento per ricoprire il ruolo di trequartista, da mezz’ala sta invece facendo vedere tutti i suoi numeri, dimostrando come il campionato più tecnico della cadetteria è il suo habitat preferito. A Verona ha persino sfiorato il gol, con un colpo di testa respinto con un miracolo dal portiere avversario.

“Il ruolo di mezzala è quello che ho interpretato più volte nella mia carriera e quello in cui mi trovo meglio. A Lecce sto molto bene, sinceramente non mi è mai venuta in mente l’idea di andare via perché non mi sarebbe piaciuto lasciare un ricordo non positivo di me.

Divenuto uno dei catalizzatori d’umore all’interno dello spogliatoio, Tabanelli elogia i suoi compagni. “Il nostro obiettivo quest’anno è raggiungere la salvezza quanto prima, poi nel caso vedremo se ci sarà modo di conquistare altri traguardi.”

Ultima modifica: 11 ottobre 2018 15:36