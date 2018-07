Lecce, show di Falco nella prima amichevole stagionale. Bene anche Palombi. In Coppa Italia debutto il 5 agosto

Tutto secondo copione nella prima amichevole della stagione. Nel corso della primissima uscita non ufficiale del nuovo corso, quello che condurrà al campionato di Serie B, il Lecce si impone con un tennistico 7-0 contro i dilettanti della Asd Amatrice. Un test certamente poco probante dal punto di vista tecnico, ma comunque importante per quella che è stata la prima vera sgambata della stagione. Senza dimenticare la beneficenza: l’incasso raccolto questo pomeriggio è stato devoluto alla Associazione ONLUS Pulcino).

In quel di Terminillo, sede del ritiro precampionato, mister Fabio Liverani ha potuto osservare i suoi calciatori all’opera in una partita, provando quasi tutti gli effettivi a disposizione, soprattutto i nuovi arrivi, che devono prendere confidenza quanto prima con il credo tattico dell’allenatore romano.

Nel corso del primo tempo, Liverani ha mandato in campo Bleve tra i pali, Lepore, Cosenza, Marino e il neo acquisto Calderoni in difesa, Arrigoni, Mancosu e Haye sulla linea mediana, Falco alle spalle del duo d’attacco Palombi-Pettinari. La prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 5-0 per i giallorossi, andati in gol con Pettinari (complice una deviazione avversaria) e le doppiette di Falco e Palombi.

Nel secondo tempo, invece, il mister ha scelto Chironi, Lepore, Dumancic, Legittimo e Di Matteo, in mezzo Tsonev, Dubickas e Tabanelli, Torromino sulla trequarti, Saraniti e Caturano in avanti. Alla mezzora gol facile di Caturano, ben trovato da Torromino. Poi la rete di Saraniti che chiude definitivamente i conti.

Insomma, ‘buona la primissima’ per i giallorossi che da domani proseguiranno il lavoro di preparazione prima della seconda amichevole fissata già per martedì 24 contro la SPES Poggio Fidene.

Il Lecce in Coppa Italia il 5 agosto

Tutto questo in attesa del primo impegno ufficiale della stagione, in programma domenica 5 agosto allo stadio “Via del Mare”. Nella giornata di ieri, infatti, la Lega ha stabilito il tabellone della prossima Coppa Italia con il Lecce che entrerà in scena a partire dal secondo turno eliminatorio. I giallorossi affronteranno la vincente di Feralpisalò-Virtus Francavilla (si giocherà domenica prossima, 29 luglio). In caso di passaggio del turno, i salentini renderanno visita al Genoa nel prestigioso stadio “Ferraris” di Genova,

