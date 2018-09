Lecce, in 4 saltano il test in famiglia: domani riposo. Bovo vicino alla firma

Ultimo giorno di allenamenti in questa settimana ‘anomala’ per il Lecce che in questo fine settimana, al pari di tutta la Serie B, riposerà in virtù degli impegni delle Nazionali. Prima di tornare in campo sabato prossimo (ore 15) allo stadio “Del Duca” di Ascoli, per mister Fabio Liverani ci saranno altri cinque giorni di lavoro utile per affinare l’amalgama e l’intesa nel gruppo.

Un gruppo che questa mattina si è ritrovato presso l’Acaya Golf Club, dove è stata disputata una partita in famiglia a ranghi misti contro la formazione Primavera di mister Siviglia. Al test hanno partecipato tutti i calciatori ad eccezione di Arrigoni, Palombi, Pettinari e Riccardi che hanno lavorato in differenziato. Domani giornata di riposo con ripresa fissata per lunedì pomeriggio, a porte chiuse, sempre ad Acaya, mentre la Primavera farà il suo debutto in campionato sabato 15 in quel di Crotone.

Bovo ha convinto

Dal fronte del mercato, in attesa che conoscere il destino del campionato cadetto ed eventuali riaperture last-minute per alcune trattative, il Lecce sembra essersi convinto a tesserare Cesare Bovo. Il difensore centrale classe ’83, svincolato, nelle ultime settimane si è allenato con la comitiva giallorossa. Stando alle ultime voci, mister Liverani e il DS Meluso avrebbero deciso di puntare anche sull’esperto centrale.

L’ultima maglia vestita da Bovo, nelle ultime due stagioni, è stata quella del Pescara: poche però le presenze a causa di alcuni guai fisici. Nel Lecce già dal 2002 al 2004 (30 presenze in giallorosso), carriera vanta 18 presenze in B e ben 289 gettoni di presenza in A.

Ultima modifica: 8 settembre 2018 14:03