Lecce, ok la seconda amichevole: doppietta di Pettinari, bene Chiricò. Posticipato il debutto in Tim Cup

Contano poco, ma sono comunque importanti. Il Lecce continua a macinare gol e lo fa anche nella seconda amichevole stagionale organizzata nel ritiro di Termillo. Questo pomeriggio, infatti, i giallorossi hanno disputato un nuovo test-match contro la formazione di Promozione SPES Poggio Fidoni, terminato con il punteggio di 12 a 0. Un avversario certamente modesto per i salentini che però, giunti nell’ultima settimana di ritiro precampionato, hanno bisogno di oliare schemi e affiatamento.

Ecco perché quello contro i dilettanti di oggi è stato un momento di allenamento particolarmente importante per mister Fabio Liverani e che gli ha permesso di valutare lo stato di avanzamento di condizione di (quasi) tutti i suoi uomini.

Il tecnico romano, infatti, ha fatto giocare pressoché tutti gli elementi che ritiene utili alla causa, mischiando le carte nel corso dell’intervallo. A differenza della prima amichevole disputata sabato scorso contro l’ASD Amatrice, questa volta Liverani ha potuto schierare anche gli ultimi arrivati, su tutti Calderoni e lo stesso Chiricò.

In campo, dal 1′, si sono presentati Chironi, Dumancic, Cosenza, Legittimo e Di Matteo in difesa, Maimone, Haye e Mancosu in mediana, Chiricò sulla trequarti, Pettinari e Torromino avanti. Dopo una dozzina di minuti il Lecce è già sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pettinari e Mancosu. Il tris lo cala Haye con un gran tiro da fuori area, seguito da un’altra bella conclusione di Chiricò. La seconda marcatura di Pettinari vale il 5-0, mentre Torromino fissa il 6 a 0 che chiude il primo tempo.

Nella seconda frazione, invece, Fabio Liverni opera più di qualche cambio: fin da subito dentro Lepore e Marino al posto, rispettivamente, di Dumancic e Cosenza. Poi entrano, a turno, Falco, Calderoni, Arrigoni, Palombi, Dubickas e Saraniti. Bleve in porta.

Al 55esimo la seconda doppietta di giornata la firma Mancosu, mentre l’ottavo gol è del neo entrato Saraniti, di testa. C’è gioia anche per Palombi che sigla il nono gol. La decima rete la sigla il giovane Dubickas, poi il piattone di Marino, mentre nel finale mette il punto esclamativo il calcio di rigore realizzato da Checco Lepore.

I prossimi impegni

Insomma, altra buona sgambata per i calciatori leccesi che dopodomani, giovedì 26, affronteranno per la terza amichevole la neo promossa in C Rieti; mentre per l’ultimo test, fissato per sabato 28 luglio (ore 20), l’avversario di turno sarà il SFF Atletico, formazione di D, presso il campo “F.Gianni” di San Basilio (Roma).

Il debutto ufficiale della stagione, invece, è stato posticipato di qualche giorno. Per l’esordio in Coppa Italia, infatti, la Lega ha disposto lo spostamento della gara del “Via del Mare” da domenica 5 agosto a martedì 7: questo perché sabato 4 agosto presso lo stadio leccese è in programma l’amichevole internazionale di lusso tra Inter e Lione. Il primo avversario del Lecce nella Tim Cup sarà una tra Feralpisalò e Virtus Francavilla.

Ultima modifica: 24 luglio 2018 18:47