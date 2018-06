La Serie B parla pugliese: Lecce, Bari e Foggia 22 anni dopo. Ecco come andò l’ultima volta

La prossima Serie B parlerà pugliese. Tre squadre della regione del “tacco” d’Italia, infatti, si ritroveranno nel secondo campionato di calcio più importante della nazione e non accadeva da ben 22 anni. Il ritorno di tre “sorelle”, anzi cugine, nella cedetteria è stato possibile dal ritorno in B del Lecce dopo 6 anni di Lega Pro: i giallorossi hanno raggiunto il Foggia, promosso dalla C lo scorso anno e quest’anno salvatosi dopo un girone di ritorno da incorniciare.

Ma c’è anche la squadra del capoluogo, il Bari, che anche quest’anno ha detto addio ai sogni promozione dopo il tribolato primo turno dei playoff: ieri sera, infatti, i galletti biancorossi hanno impattato a Cittadella per 2 a 2. Un risultato che non è bastato alla squadra allenata da Fabio Grosso in virtù dello svantaggio in classifica in favore dei padovani, ottenuto anche a causa della penalizzazione rimediata in classifica.

Lecce e Bari in A

Insomma, tra sogni infranti e festeggiamenti sul campo, la Puglia ritrova tre sue esponenti in Serie B. L’ultima volta è stata nel corso della stagione 1996/97, quando proprio Lecce, Bari e Foggia si trovano a dar vita a tre derby regionali. Un stagione che per i salentini resta memorabile perché culminata con la seconda promozione consecutiva dopo quella ottenuta l’anno precedente. Era il Lecce di Giampiero Ventura che dopo la vittoria del campionato di C1, riuscì a guidare i giallorossi in Serie A, chiudendo la stagione al terzo posto con 63 punti.

Un punto più del Bari, quarto in classifica, che però festeggiò ugualmente la promozione in Massima Serie, con il minimo vantaggio sul Genoa. Due promozioni in A per la Puglia, dunque, con il Foggia che concluse il torneo con 48 punti e un tranquillo undicesimo posto in graduatoria.

I risultati

Tre, come detto, furono i derby di quell’anno. Per il Lecce il bilancio parlò di una vittoria, due pareggi e una sconfitta contro le “cugine” rivali: il primo incontro tra pugliesi fu quello della terza giornata, quando il Lecce si impose in casa contro il Foggia con il punteggio di 2 a 1. Seguì il pareggio per 1-1, sempre in casa, contro il Bari. Nel girone di ritorno, pari (2-2) allo “Zaccheria” e sconfitta al “San Nicola” per 2 a 1.

Tra Bari e Foggia, invece, la bilancia si spostò tutta in favore dei Satanelli che prima si imposero per un clamoroso 1-2 a Bari, poi pareggiarono con una rete per parte al ritorno.

Ora la storia sarà pronta a ripetersi e chissà se non si ripeterà in tutto e per tutto.

Ultima modifica: 4 giugno 2018 12:58