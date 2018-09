Lecce no relax, Venuti: “B Campionato lungo, ma siamo sulla buona strada”. Petriccione out

Non c’è tempo, in casa Lecce, per godersi le due vittorie ottenute in rapida successione nel giro di qualche giorno: mandate già in archivio le buone prove contro Venezia e Livorno, infatti, è già momento di pensare alla prossima, imminente sfida. Sabato pomeriggio allo stadio “Via del Mare” arriverà il Cittadella nella gara valida per la sesta giornata di campionato di Serie B: un campionato in cui il Lecce ha dimostrato di poter dire la sua, se solo resta concentrato, umile, ma consapevole delle proprie potenzialità.

“Personalmente sono stato contento di essere tornato a giocare dal primo minuto, mi mancava. La cosa principale e fondamentale, però, è la vittoria della squadra e esserci riusciti in trasferta è ancora più difficile”, ha spiegato stamane Lorenzo Venuti.

Il giovane difensore ha giocato proprio martedì sera la sua prima gara da titolare con il Lecce, disimpegnandosi bene lungo la corsia destra. Ora, lui come il Lecce, è a caccia di continuità: “Siamo consapevoli di essere sulla strada giusta.

Sebbene la mia età, ho avuto la fortuna di aver disputato già più campionati in Serie B e posso dire che quello cadetto è un torneo lungo e difficile. Bisogna essere concentrati dalla prima all’ultima partita e dal 1° al 90° di ognuna gara.

Nello scorso anno a Benevento sono stato impiegato per la prima volta da centrale, poi il mio ruolo naturale è quello di terzino destro, anche se ho giocato spesso anche a sinistra. Sono aperto e disponibile a qualsiasi scelta del nostro allenatore”.

La squadra, capace di raccogliere 8 punti in cinque giornate (con tanto di recriminazioni, soprattutto nelle prime due sfide del nuovo anno) è adesso attesa da una prova di vera maturità. In Salento, infatti, arriverà il sorprendente Cittadella, formazione partita a razzo, ma reduce in questa settimana da due sconfitte consecutive.

Intanto il gruppo guidato da mister Liverani nel pomeriggio di ieri ha fatto rientro in città: dopo la gara di Livorno, la squadra ha dovuto modificare il programma di rientro a causa della chiusura dell’aeroporto di Pisa. Saltato l’allenamento programmato in terra toscana, la comitiva giallorossa si è trasferita in pullman a Roma, da dove ha preso l’aereo per far rientro in sede. Per oggi pomeriggio è in programma un allenamento, a porte chiuse, a Martignano: qui si valuteranno le condizioni di Jacopo Petriccione, uscito anzitempo nella sfida del “Picchi” toccandosi la coscia. C’è attesa per il responso da parte dello staff medico, ma la sensazione è che l’ex Bari dovrà stare un po’ a riposo, saltando almeno la gara di sabato prossimo contro il Cittadella.

Ultima modifica: 27 settembre 2018 13:15